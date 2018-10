Príncipe Harry e Meghan Markle esperam primeiro filho

A esposa do príncipe Harry da Inglaterra, Meghan Markle, está grávida de seu primeiro filho, que deve nascer durante a primavera do Hemisfério Norte no ano que vem, anunciou o palácio de Kensington nesta segunda-feira (15/10).

Harry e Meghan, duque e duquesa de Sussex, se casaram em maio deste ano na capela de São Jorge do castelo de Windsor, nos arredores de Londres.

Meghan tem 37 anos de idade, e a notícia de sua gravidez foi comunicada no momento em que ela e o marido iniciam uma viagem pelo Pacífico Sul.

"Os duques apreciam todo o apoio que receberam do povo no mundo todo desde a seu casamento, em maio, e estão encantados de poder compartilhar esta feliz notícia", diz o comunicado do palácio de Kensington, residência oficial do casal.

Segundo a imprensa britânica, acredita-se que Meghan esteja por volta da 12ª semana de gestação. O bebê será o sétimo na linha de sucessão ao trono britânico.

A rainha Elizabeth 2ª e seu marido, o príncipe Philip; o príncipe Charles e esposa Camila; assim como o duque e a duquesa de Cambridge, William e Kate, estão "encantados" com a chegada de um novo membro da família real, segundo a imprensa britânica.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, parabenizou o casal pela gravidez. "Meus mais sinceros parabéns ao duque e à duquesa de Sussex pela feliz notícia de que estão esperando um bebê para a primavera. Desejo-lhes tudo de melhor."

O primeiro herdeiro do príncipe Harry – filho do príncipe Charles e da princesa Diana, que morreu em 1997 – e da ex-atriz americana será primo do príncipe George, da princesa Charlotte e do príncipe Louis – os três filhos de William e Kate –, mas não terá o título de príncipe ou princesa, a não ser que a rainha Elizabeth 2ª renuncie ao trono antes de seu nascimento.

LPF/efe/rtr/ap

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp |

App | Instagram | Newsletter