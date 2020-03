Mundo tem mais de 425 mil infecções pelo coronavírus registradas, quase 19 mil mortes, e mais de 109 mil recuperados

Brasil tem 2.201 casos e 46 mortes, segundo Ministério da Saúde

Alcolumbre critica Bolsonaro por minimizar pandemia

Estados Unidos aprovam pacote de US$ 2 trilhões para combater pandemia do coronavírus

Príncipe Charles testa positivo para o novo coronavírus

Espanha ultrapassa China em número de mortes

07:50 – Príncipe Charles testa positivo para o novo coronavírus

Uma porta-voz da família real britânica divulgou um comunicado nesta quarta-feira dizendo que o príncipe Charles, de 71 anos, obteve resultado positivo de infecção pelo coronavírus Sars-Cov-2. O príncipe é o principal herdeiro do trono britânico. O Palácio de Buckingham diz que ele tem sintomas leves da doença covid-19, causada pelo vírus. A rainha Elizabeth 2ª esteve com o príncipe Charles pela última vez em 12 de março, antes de quando ele pode ter contraído o vírus.

07:41 – Espanha ultrapassa China em número de mortes

A Espanha ultrapassou a China no número de mortes decorrentes do coronavírus, segundo anúncio do governo nesta quarta-feira. Houve 3.434 mortes no país, que passou para o segundo lugar no número de fatalidades, atrás da Itália (mais de 6,8 mil mortes). A china registrou 3.285 mortes.

A Espanha possui mais de 33 mil casos confirmados de infecção pelo Sars-Cov-2 e está em quarto lugar segundo esse critério na lista da Organização Mundial da Saúde (OMS). Números da Universidade Johns Hopkins mostram a Espanha com mais de 42 mil casos confirmados.

04:34 – Vietnã deixa de exportar arroz

Para garantir o alimento da própria população, o Vietnã anunciou que decidiu parar de exportar arroz. O governo justificou a decisão com uma grave seca que assola o sul do país. O primeiro-ministro Nguyen Xuan Phuc também ordenou a compra de estoques extras de arroz. Depois da Índia e da Tailândia, o Vietnã é o terceiro maior exportador mundial do grão.

04:20 – Governo e Congresso fecham pacote de estímulo de US$ 2 trilhões nos EUA

Os Estados Unidos anunciaram na madrugada desta quarta-feira (25/03, horário local) um acordo federal de US$ 2 trilhões para aliviar as consequências da pandemia do coronavírus Sars-Cov-2 sobre a economia do país. O pacote de estímulo deverá auxiliar trabalhadores, empresas e o sistema de saúde.

O acordo se segue a dias de negociação e ainda precisa ser detalhado na linguagem legislativa. O pacote prevê remuneração direta à maioria dos americanos, ampliação de benefícios de seguro-desemprego, dinheiro para estados e um programa de US$ 367 bilhões para pequenas empresas poderem remunerar funcionários que precisam ficar em casa para conter o contágio do coronavírus no país.

Pacote de estímulo à economia poderá ser o maior da história americana, dizem jornais

A maratona de negociações aconteceu entre senadores republicanos e democratas e a equipe do presidente Donald Trump. O pacote quase não saiu porque legisladores democratas insistiram numa proteção mais ampla de trabalhadores e apontaram que um novo fundo de US$ 500 bilhões para auxiliar empresas em dificuldades devido à crise havia sido ignorado. Os democratas chegaram a barrar o acordo duas vezes, pedindo mais concessões.

Senado e Casa dos Representantes ainda precisam aprovar a legislação antes de enviá-la à sanção pelo presidente Donald Trump. De acordo com o diário The New York Times, o acordo deverá entrar em vigor em alguns dias.

03:26 – Natura deverá produzir álcool em gel e líquido em vez de maquiagem e perfumes

A empresa brasileira de cosméticos Natura anunciou que vai suspender temporariamente a produção de produtos de maquiagem e perfumaria em fábricas da América Latina. Em vez disso, gradualmente, as unidades fabricarão produtos de higiene pessoal, álcool em gel e líquido. Esse último será produzido excepcionalmente e não faz parte dos produtos do catálogo da empresa, relatou o diário Folha de S. Paulo.

A Natura também não deverá realizar programas de demissões pelos próximos dois meses por causa da crise do coronavírus. Funcionários de fábrica e laboratório entrarão num esquema de rodízio e de quadro reduzido.

Outras empresas brasileiras também estão fazendo doações em meio à crise. Natura e Avon doaram 2,8 milhões de sabonete (em barra e líquido) para comunidades carentes na América Latina. A Ambev, empresa de bebidas, produzirá álcool gel para hospitais públicos nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. O álcool deverá ser retirado do processo produtivo das cervejas como a Brahma.

01:00 – Canal de mensagens da OMS no WhatsApp sobre coronavírus

A Organização Mundial da Saúde lançou um canal de mensagens no WhatsApp com o nome Alerta da Saúde para informar sobre dados atualizados do coronavírus Sars-Cov-2 e tirar dúvidas sobre o patógeno. O alerta funciona 24 horas.

Para acessar o serviço, basta clicar no link disponível na página da OMS e mandar a mensagem "Hi", em inglês, para o número que aparece em seguida. O serviço funciona em inglês, mas deve ser expandido para outros idiomas nas próximas semanas.

Segundo comunicado no site da OMS, "o serviço de mensagens tem o potencial de alcançar 2 bilhões de pessoas e dá à OMS a possibilidade de enviar informação diretamente às pessoas que precisam delas".

"De líderes governamentais a funcionários do setor da saúde, passando por famílias e amigos, o serviço enviará as últimas notícias e informações sobre o coronavírus, incluindo detalhes de sintomas, e como as pessoas podem proteger a si mesmas e aos outros. Também fornece os últimos relatórios e dados em tempo real para ajudar tomadores de decisão dos governo a proteger a saúde da população", diz o comunicado.

00:00 – "Neste momento grave, o país precisa de uma liderança séria", diz Alcolumbre

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), e o vice-presidente da Casa, Antonio Anastasia (PSD), divulgaram na noite desta terça-feira (24/03) uma nota em reação ao pronunciamento em que o presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar a pandemia de covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

"Neste momento grave, o país precisa de uma liderança séria, responsável e comprometida com a vida e a saúde da sua população. Consideramos grave a posição externada pelo presidente da República hoje, em cadeia nacional, de ataque às medidas de contenção", diz a nota assinada por Alcolumbre a Anastasia.

Segundo o presidente o vice do Senado, a posição de Bolsonaro está "na contramão das ações adotadas em outros países e sugeridas pela própria Organização Mundial da Saúde (OMS)" e "não é momento de ataque à imprensa e a outros gestores públicos".

Alcolumbre: "Consideramos grave a posição externada pelo presidente da República"

00:00 – Resumo dos principais acontecimentos desta terça-feira:

Bolsonaro minimiza novo coronavírus em pronunciamento

EUA podem ser novo epicentro da pandemia de coronavírus, diz OMS

Província de Hubei afrouxa quarentena de coronavírus

Alemanha tem mais de 4,7 mil novos casos de coronavírus num único dia

Comércio do Rio de Janeiro fechado por tempo indeterminado

Índia impõe confinamento obrigatório em todo o território

Aneel suspende cortes de energia por falta de pagamento

Prefeito de Moscou admite que situação é pior do que os dados oficiais apontam

