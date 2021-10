Prêmio Nobel de Química vai para alemão e escocês por organocatálise

O Comitê do Prêmio Nobel anunciou nesta quarta-feira (06/10) que os vencedores da categoria Química são o alemão Benjamin List e David MacMillan, nascido na Escócia, pelo trabalho no método para a criação de moléculas orgânicas chamado organocatálise.

Segundo o Comitê do Nobel no Twitter, os usos dessa ferramenta incluem a pesquisa de novos produtos farmacêuticos, além de ajudar a tornar a produção de químicos "mais verde".

Os métodos desenvolvidos pelos dois cientistas em 2000 ajudam a acelerar reações químicas para a construção de moléculas. A organocatálise teria se desenvolvido de forma muito rápida, disseram membros do Comitê do Nobel em coletiva de imprensa após o anúncio. Com as reações aceleradas, pesquisadores podem criar uma variedade de produtos de forma mais eficiente – de remédios a moléculas que conseguem capturar luz em painéis solares.

List trabalha atualmente no Instituto Max Planck e MacMillan, na Universidade de Princeton. Os dois nasceram em 1968.

Desde sua criação, em 1901, o Prêmio Nobel de Química foi entregue a 185 pesquisadores diferentes. O britânico Frederick Sanger recebeu a honraria duas vezes. Sete mulheres, entre elas Marie Curie, em 1911, também foram agraciadas. Curie descobriu os elementos radioativos polônio e rádio.

Em 2020, o Nobel de Química foi entregue à francesa Emmanuelle Charpentier e à americana Jennifer A. Doudna pelo desenvolvimento de uma ferramenta de edição genética que pode alterar o DNA, método considerado revolucionário na ciência.

Nos próximos dias, o Comitê do Nobel ainda vai anunciar os laureados nas categorias Literatura, Economia e Paz. A entrega do prêmio ocorre no dia 10 de dezembro em Estocolmo.

rk (DPA, AP, ots)