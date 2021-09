Portugal volta a permitir entrada de turistas brasileiros

Portugal voltou a permitir a entrada de turistas brasileiros a partir desta quarta-feira (01/09), quase 18 meses depois de proibir as viagens não essenciais de viajantes do Brasil, no intuito de evitar possíveis contágios com a covid-19.

Apesar de os brasileiros – que formam a maior comunidade estrangeira em solo português – disporem de permissão para entrar no país por motivos de família, trabalho ou saúde, a remoção da proibição aos turistas era amplamente aguardada.

O governo português decidiu também abrir o país para os turistas da União Europeia (UE) e das nações do Espaço de Schengen – a zona de livre trânsito entre países europeus – que possuam o certificado digital de vacinação. Oriundos dos Estados Unidos devem apresentar resultado negativos de testes para covid-19.

O mesmo vale para os brasileiros, que, apesar da exigência da apresentação do resultado negativo, não precisam mais ficar em quarentena após a chegada. Essas regras também são válidas para quem chega do Reino Unido, Japão, Austrália, Arábia Saudita, Nova Zelândia e Canadá.

As regulamentações se aplicam ao tráfego aéreo, aeroportos, fronteiras terrestres, marítimas e fluviais. Os testes aceitos pelas autoridades portuguesas são o laboratorial molecular por RT-PCR e o teste rápido de antígeno, realizados no máximo 72 ou 48 horas antes do embarque, respectivamente.

Vacinação rápida e eficiente

Os únicos viajantes que devem permanecer em quarentena de 14 dias após a chegada são os oriundos da África do Sul e do Nepal, que só podem viajar a Portugal por motivos essenciais.

O país removeu a maioria das restrições contra o coronavírus ao promover um programa em três etapas, apoiado por uma campanha de vacinação rápida e eficiente. Até o momento, já vacinou 73% de sua população.

Nesta terça-feira, o Brasil superou a marca 580 mil mortos pela covid-19, com mais de 20,7 milhões de infectados.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.743 pacientes de covid-19 e foi registrado um total de 1.037.927 casos, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

rc (Lusa, Reuters)