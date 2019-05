Porsche é multada em 535 milhões de euros por fraude em emissões

A Porsche, uma subsidiária da Volkswagen, foi multada em 535 milhões de euros por sua participação no escândalo de manipulação de emissões de motores a diesel, o chamado dieselgate.

A promotoria de Stuttgart, no sul da Alemanha, afirmou que a multa foi aplicada devido a "violações negligentes de tarefas de supervisão" no centro de desenvolvimento da montadora, a partir de 2009.

A Porsche afirmou que não vai recorrer da decisão. No fim de 2018, a montadora de veículos esportivos já havia anunciado que não vai mais utilizar motores a diesel.

O Porsche Cayenne foi um dos veículos equipados com motores fraudulentos

A Porsche nunca desenvolveu ou fabricou motores a diesel, mas comprou modelos V6 e V8 de outra subsidiária da Volkswagen, a Audi, para utilizá-los em seus modelos Panamera, Cayenne e Macan.

A promotoria de Stuttgart afirmou que ao menos 99 mil veículos da Porsche foram fraudados.

O escândalo de emissões veio à tona em 2015. Depois de investigações de autoridades americanas, a Volkswagen reconheceu que equipou cerca de 11 milhões de carros, em todo o mundo, com software que enganava os testes de emissões de poluentes. O software identificava quando o veículo estava em teste e aí reduzia as emissões do motor.

A Volkswagen foi multada em 1 bilhão de euros pela promotoria de Braunschweig, no leste da Alemanha, por causa da prática. A Audi foi multada em 800 milhões de euros devido à fraude.

Em todo o mundo, as multas e os acertos fechados já custaram cerca de 30 bilhões de euros à Volkswagen.

Em abril de 2019, a promotoria de Braunschweig indiciou o ex-presidente da Volkswagen Martin Winterkorn e cinco outros ex-diretores por "fraude extremamente grave". A pena máxima é de dez anos de cadeia.

