Martin Lohmann sabe exatamente o que o motivou quando planejou suas férias de inverno no vale austríaco de Kleinwalsertal. "Foram várias razões", disse ele à DW. "Eu precisava de uma mudança de cenário para fugir do inverno cinzento no norte da Alemanha, tomar um pouco de ar fresco em um ambiente natural e passar um tempo com minha esposa e filhos".

Lohmann é um dos mais de 50 milhões de alemães (de uma população de 83 milhões) que viajam de férias todos os anos. Ele também é especialista no que motiva os alemães a viajar. Formado em psicologia, ele foi diretor do Instituto de Pesquisa de Turismo do Norte da Europa (NIT, na sigla em inglês) e também ajudou a conduzir um levantamento anual da Associação de Pesquisa para Férias e Viagens, sobre o comportamento de viagens dos alemães desde 1970.

Praia e sol motivam

A pesquisa examina por que os alemães gostam tanto de viajar. Os motivos mais comuns apresentados pelos participantes incluem "ficar longe de tudo", "se divertir, se divertir", "sol, calor, bom tempo", "recarregar as baterias" e "passar tempo juntos".

Por outro lado, motivos como "experimentar um novo ambiente", "estar na estrada", "conhecer outros países", "fazer algo relacionado à cultura e educação" ou mesmo "praticar esportes" ficam em segundo plano na lista.

Para ser franco, a grande maioria dos alemães quer simplesmente se deitar na praia e relaxar. De acordo com Lohmann, essa tem sido a principal motivação de viagem dos alemães nos últimos 50 anos. "Os motivos egocêntricos predominam", diz ele. "As pessoas estão preocupadas principalmente em mudar sua situação".

Christina Miro, psicóloga, terapeuta de viagens e viajante apaixonada, concorda com os resultados – embora ficar na praia não seja sua opção de férias favorita. "Pessoalmente, sou atraída pelo exterior e pelo desconhecido", diz.

Ela é particularmente interessada pela cultura, pelo idioma e em aprender sobre o modo de vida da população local no destino escolhido. "Acho emocionante aprender mais sobre outros países", destaca.

Para a grande maioria das pessoas, no entanto, as férias são essencialmente uma forma de deixar o ambiente familiar e se distanciar – tanto física quanto mentalmente – da vida cotidiana. Naturalmente, isso nem sempre é fácil de fazer quando estamos presos na rotina diária ou em casa, aponta Miro. "Depois de um período estressante no trabalho, a gente deseja descansar e relaxar nas férias. E as férias estão associadas principalmente a calor, sol, praia e mar", diz.

Praia e sol são dois grandes motivos para os alemães viajarem Foto: Lorrana Penna/dpa/picture alliance

Viajar apesar das crises

Como em períodos anteriores de crise, a pandemia de coronavírus não teve um efeito duradouro na pausa de viagens dos alemães. Assim como ataques terroristas ou catástrofes ambientais apenas desaceleraram brevemente a indústria do turismo, o setor rapidamente se recuperou assim que as restrições de viagens relacionadas à covid-19 foram suspensas.

Em muitos lugares, os números do turismo do ano passado ficaram quase iguais aos de 2019, e Christina Miro não está surpresa. "Durante a pandemia, nos faltaram experiências positivas", diz ela. A necessidade de atividades de lazer, contato social e variedade também pode ser satisfeita apenas de forma limitada, bem como o desejo de deixar o ambiente familiar e viajar permaneceu insatisfeito. "Estamos compensando isso agora", acrescenta.

Independentemente dos motivos, viajar tem um efeito significativo no corpo e na mente. "O fato de tantas pessoas viajarem repetidamente deve ter algo a ver com o fato de que isso lhes faz bem", destaca Lohmann.

As férias produzem sensações de relaxamento que podem durar muito tempo após o término da viagem. O efeito relaxante geralmente se dissipa três a quatro semanas após o retorno, diz Lohmann.

Os efeitos na saúde, porém, são mais duradouros, acrescenta. Férias em um spa, por exemplo, podem melhorar muito a saúde, diz ele. Mas existem outros elementos positivos que podem durar a vida toda, como por exemplo, o conhecimento que se ganha ao conhecer uma nova cultura. "Esse conhecimento lhe acompanha para sempre", ressalta o especialista em viagens.

Ver o grande número de likes em fotos de viagem causa satisfação Foto: Fokke Baarssen/Zoonar/picture alliance

O prazer dos likes

O reconhecimento social é outro efeito positivo de fazer uma viagem. As pessoas gostam de ouvir a admiração de amigos, familiares e colegas quando contam sobre suas aventuras, destaca Lohmann.

"'O quê, você escalou aquela montanha?!' As pessoas gostam do efeito, mesmo que não seja o motivo da viagem", explica Lohmann.

Isso sem mencionar que observar o fluxo de curtidas e comentários ao postar uma foto no Instagram e no Facebook fornece uma forma de gratificação instantânea que agora está associada a viagens.

Viajar também pode ter um impacto positivo na autoconfiança, principalmente se a pessoa enfrentar um desafio durante as férias, como praticar uma língua estrangeira ou fazer uma atividade física difícil.

Lohmann experimentou o último em suas férias em Kleinwalsertal. "Fizemos uma caminhada com sapatos de neve bastante desafiadora lá", conta. "Foi uma sensação maravilhosa depois poder dizer 'Ótimo! Eu fiz isso'".