Por que homens também devem se preocupar com produtos menstruais

A menstruação é um tema evitado por muitos. O fato é que as mulheres menstruam e precisam de produtos sanitários adequados. E homens precisam se preocupar com isso também, afinal a maioria dos produtos menstruais são descartáveis e usam muito plástico. E isso é um problema para o meio ambiente - consequentemente, para todos. Mas já existem soluções, como vamos mostrar neste vídeo do Futurando.