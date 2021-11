Por que a paralisia infantil ainda não foi erradicada no mundo?

A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, foi motivo de tristeza e morte em muitos lugares no mundo. Até que em 1961, a vacina oral foi criada e teve boa aceitação. Isso resultou na erradicação da doença em diversos países. No entanto, a poliomielite ainda é considerada endêmica em alguns locais. Veja o motivo no vídeo do Futurando