Por que a geoengenharia é uma promessa ambígua de proteção climática

A tecnologia, entre muitas coisas, está a serviço da proteção climática. São muitas as técnicas de geoengenharia que oferecem a possibilidade de sermos menos impactados pelo aquecimento global, ou que – em alguns casos – até poderiam nos ajudar na mitigação do fenômeno. Mas ainda pairam muitas dúvidas a respeito da segurança de sistemas que lidam com uma força em parte imprevisível: a natureza. Confira no vídeo do Futurando.