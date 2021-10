Por orientação médica, rainha Elizabeth cancela viagem para descansar

A rainha Elizabeth 2ª, a mais longeva monarca do mundo, cancelou uma viagem para a Irlanda do Norte por orientação médica, disse o Palácio de Buckingham nesta quarta-feira (20/10).

"A rainha relutantemente aceitou a orientação médica para descansar pelos próximos dias", diz um comunicado oficial.

O palácio não informou por que médicos recomendaram que a rainha, de 95 anos, descansasse, mas afirmou que ela está de bom humor e ansiosa para visitar o país vizinho no futuro.

A Associação de Imprensa britânica disse que a decisão da rainha não tem relação com a covid-19. Ela está descansando no Castelo de Windsor, para onde se mudou em março do ano passado, quando teve início a pandemia de covid-19.

A rainha, que agora está vacinada contra o coronavírus, retomou compromissos públicos em abril, por ocasião do funeral de seu marido, o príncipe Philip.

Na noite desta terça, a monarca participou de uma recepção no Castelo de Windsor para empresários, entre eles Bill Gates, após uma conferência sobre investimento verde convocada pelo primeiro-ministro Boris Johnson antes da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26.

A rainha foi fotografada ao lado de Johnson, sorrindo e conversando com empresários. Também nesta terça, ela falou com dois embaixadores por vídeo.

Espírito jovem

No mesmo dia, foi revelado que ela recusou um prêmio celebrando os feitos de pessoas idosas, afirmando se sentir jovem demais para isso. "Sua Majestade acredita que as pessoas são tão velhas quanto se sentem", disse seu secretário particular adjunto.

Na semana passada, ela foi vista usando uma bengala pela primeira vez num grande evento público em quase 20 anos. Ela já havia aparecido usando uma bengala no início dos anos 2000, mas o havia feito por conta de uma cirurgia no joelho.

A rainha deverá comparecer à COP26, que será realizada em Glasgow, na Escócia, entre 31 de outubro e 12 de novembro. Na semana passada, ela foi flagrada aparentemente criticando líderes que "falam, mas não fazem" o suficiente para combater o aquecimento global.

A rainha ocupa o trono britânico há quase sete décadas, desde fevereiro de 1952. Ela tornou-se símbolo de estabilidade e contribuiu para a popularidade da monarquia apesar de mudanças políticas, sociais e culturais que ameaçaram torná-la anacrônica.

lf (Reuters, AFP)