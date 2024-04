População pouco crescerá na Alemanha até 2040, aponta estudo

Pesquisa da Fundação Bertelsmann prevê alta populacional de apenas 0,6% no período, com aumento de 22% para 28% da parcela de pessoas com 65 anos ou mais e queda no número dos indivíduos economicamente ativos.

Um estudo divulgado na terça-feira (09/04) pela Fundação Bertelsmann mostra que até 2040 a Alemanha deverá registrar um ligeiro aumento de 0,6% em sua população.

A previsão é baseada em nascimentos, mortes e migração fornecidos pelo Departamento Federal de Estatística (Destatis).

Disparidades geográficas

O maior aumento populacional é esperado no estado de Baden-Württemberg, no sudoeste do país, com crescimento de 4,6%. A população de Berlim deverá crescer 5,8%, e Hamburgo, a segunda maior cidade da Alemanha, deverá ter um crescimento de 3,5%.

Para as cidades de Leipzig, Potsdam e Bamberg, a previsão é de um crescimento populacional de mais de 10%.

Por outro lado, espera-se que a população do estado de Saxônia-Anhalt, no leste do país, sofra uma redução de 12,3%. A redução da população também é projetada nos estados orientais da Turíngia, com 10,9%, e Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, com 7,3%.

Sociedade continua envelhecendo

Ralph Heck, presidente da Fundação Bertelsmann, disse que o aumento do envelhecimento na sociedade alemã é evidente em quase todos os estados.

O relatório mostra que a porcentagem de pessoas na Alemanha com 65 anos ou mais aumentará de 22% em 2020 para 28% em 2040.

A proporção de pessoas em idade ativa cairá de 54% para 48% no mesmo período, e a proporção de grupos etários mais jovens na população geral permanecerá praticamente inalterada.

"Agora são necessárias estratégias direcionadas para desenvolver uma infraestrutura adequada para as gerações mais velhas e superar os desafios econômicos que surgirão", alertou Heck.

md (EPD, DPA, KNA)