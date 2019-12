População mundial chega a 7,75 bilhões em 2019

No fim de 2019, haverá 7,75 bilhões de pessoas no mundo, de acordo com a estimativa da Fundação Alemã para a População Mundial (DSW) divulgada nesta sexta-feira (20/12). Isso representa um aumento de cerca de 83 milhões em relação ao ano passado, o que equivale a aproximadamente o número total de habitantes da Alemanha.

Estima-se que a população mundial cresça a uma taxa de 156 por minuto, levando em conta a diferença entre nascimentos e mortes registrada neste mesmo período. Neste ritmo, segundo a DSW, a marca de 8 bilhões deverá ser superada em apenas quatro anos.

O maior crescimento foi registrado na África, onde cada mulher tem cerca de 4,4 filhos, bem acima da média mundial de 2,4 crianças por mulher. A fundação prevê que a população africana dobrará nos próximos 20 anos.

Apesar da liderança africana no aumento, o continente mais populoso continua sendo a Ásia. Se o mundo fosse uma vila com apenas 100 habitantes, 59 seriam asiáticos, 17 africanos, dez europeus, oito latino-americanos, cinco da América do Norte e somente um da Oceania, ilustrou a DSW.

Um relatório da ONU divulgado em junho estimou que a população mundial chegará a 9,7 bilhões em 2050. O estudo também afirmou que neste mesmo ano metade dos habitantes do planeta estará concentrada na Índia, Nigéria, Paquistão, República Democrática do Congo, Etiópia, Tanzânia, Indonésia, Egito e Estados Unidos. Em 2027, a Índia deverá ultrapassar a China como o país mais populoso do mundo.

