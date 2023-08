Poluição do rio Sena preocupa antes dos Jogos de Paris

Pela terceira vez em um mês, eventos esportivos no famoso rio que cruza a metrópole francesa tiveram de ser cancelados. Testes encontram esgoto não tratado trazido pelas chuvas e bactérias em níveis acima do aceitável.

A etapa da natação de um evento-teste de triátlon, que seria realizado dentro dos preparativos para os Jogos Olímpicos de Paris de 2024, teve de ser cancelada neste domingo (20/08) devido à má qualidade da água do rio Sena.

Os organizadores do evento disseram que análises de amostras da água do famoso rio da capital da França revelaram a presença da bactéria e.coli em quantidades acima do permitido.

"Como medida de precaução, e para proteger a saúde dos atletas, tomamos mais uma vez a decisão de cancelar todas as provas de natação marcadas para hoje", informou em nota a organização do evento.

Este foi o terceiro cancelamento em um mês. Um evento-teste de paratriátlon foi cancelado no sábado, enquanto a Copa do Mundo de Natação em Águas Abertas foi suspensa no início do mês após as chuvas fortes causarem alagamentos e o despejo de esgoto sem tratamento no Sena.

Risco para os Jogos de 2024?

As autoridades parisienses correm para despoluir o rio, para que as provas de natação ao ar livre possam ocorrer normalmente durante os Jogos Olímpicos, que se iniciam em 26 de julho.

Para que isso seja possível, uma grande quantidade de dinheiro foi investida em projetos de limpeza e gerenciamento da água, visando reduzir a poluição gerada pelos resíduos transportados pelas chuvas.

O diretor do comitê de organização dos Jogos de Paris, Tony Estanguet, disse que não há um "plano B" para os eventos de natação.

"Não há uma solução para transferir o local do evento. O triátlon e a natação ao ar livre serão realizados no Sena no ano que vem", assegurou. "O objetivo é fazer com que o rio esteja nadável em 2024."

