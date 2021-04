Policial que matou jovem negro em Minneapolis se demite

A policial que matou o jovem afroamericano Daunte Wright em Minneapolis e o chefe dela apresentaram nesta terça-feira (13/04) suas demissões, com efeito imediato.

O chefe, Tim Gannon, disse na segunda-feira que a agente confundiu a pistola com um taser, arma não letal que provoca uma forte descarga elétrica.

Wright, de 20 anos, morreu durante um controle policial, no domingo, após ser alvejado por um único disparo da policial, que foi identificada como Kim Potter, uma veterana que trabalhava havia 26 anos na polícia do estado de Minnesota.

"A agente tinha a intenção de utilizar o seu taser, mas, em vez disso, ela disparou uma única bala" contra Wright, disse Gannon.

O caso aconteceu em Brooklyn Center, um subúrbio de Minneapolis, mesma cidade dos Estados Unidos onde decorre o julgamento do policial acusado de matar o afroamericano George Floyd.

Na noite passada centenas de pessoas protestaram em Minneapolis, pela terceira noite consecutiva, contra a morte de Wright. O protesto em frente à delegacia de Brooklyn Center começou pacífico, mas logo manifestantes e policiais se enfrentaram.

Os manifestantes lançaram fogos de artifício e objetos contra os policiais, que responderam com explosivos e granadas de gás.

No domingo, a polícia parou o veículo de Wright num controle de trânsito e depois percebeu que ele tinha um mandado de prisão em aberto por não pelos crimes de posse ilegal de arma e por resistir à detenção. Wright não estava armado.

As filmagens do incidente, divulgadas na segunda-feira pela polícia, mostram que, quando um agente algemava Wright fora da viatura, o jovem resistiu e voltou a entrar no veículo. Já com Wright ao volante do carro, e a debater-se com outro policial, Potter avisa em voz alta que vai usar o eletrochoque, mas aponta a pistola. Em seguida ouve-se a agente exclamar "puta merda! Eu atirei nele!".

Nos últimos anos, a polícia de Minneapolis esteve envolvida em vários incidentes que causaram indignação nos EUA. Além do assassinato de George Floyd em 2020, as forças de segurança da cidade estiveram envolvidas em 2017 na morte de Justine Damond, uma australiana de 40 anos que foi baleada por agentes após ela mesma ter acionado a polícia para relatar barulhos suspeitos ao redor de sua casa.



