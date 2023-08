Polônia realiza megadesfile militar em recado a Moscou

O 15 de agosto é uma data altamente simbólica para a Polônia: foi nela que, em 1920, num último esforço, soldados e voluntários conseguiram deter a ofensiva do Exército Vermelho às portas de Varsóvia – a reviravolta decisiva na guerra com a União Soviética.

Nos meses anteriores, as tropas soviéticas sob o comando do general Mikhail Tukhachevsky haviam alcançado diversas vitórias militares, estando prestes a tomar a capital da República Polonesa restabelecida com o fim da Primeira Guerra Mundial.

A submissão da Polônia era apenas uma etapa nos planos de Vladimir Lenin e Leon Trotsky: os líderes soviéticos pretendiam passar "por cima do cadáver da Polônia" para chegar a Berlim, a partir de onde lançariam uma revolução mundial. Celebrada nos livros de história nacionais como "o milagre do rio Vístula", essa vitória polonesa veio frustrar tais planos.

O Dia da Batalha é comemorado desde o colapso do bloco comunista, 30 anos atrás: em 1992 o parlamento polonês declarou o 15 de Agosto feriado das Forças Armadas. A partir de 2007, realizam-se paradas militares todos os anos, com uma única interrupção devido à pandemia de covid-19. Mas o desfile de 2023 deverá superar todos os anteriores.

"Preparamos a guerra, mas queremos paz"

Ao longo do Vístula, passando pelo Palácio Real de Varsóvia, 2 mil soldados marcharam na tarde desta terça-feira, flanqueados por 200 veículos militares, inclusive tanques de guerra americanos Abrams e sul-coreanos K2. Helicópteros Black-Hawk e aviões de caça F-16 cuidaram da segurança do espaço aéreo. Soldados aliados dos Estados Unidos e de algumas nações europeias também participaram.

"É a maior parada desde a virada [democrática] de 1989", anunciou, orgulhoso, o Ministério da Defesa da Polônia. O evento visa demonstrar a força e o progresso das Forças Armadas. Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro de 2022, o governo passou a modernizar seu exército em alta velocidade. Ainda em 2023 será investido em armamentos o equivalente a 31,5 bilhões de euros. Além dos EUA como parceiro tradicional, o governo nacional-populista aposta sobretudo na cooperação com a Coreia do Sul.

Está suspensa a parceria com a Alemanha, tão importante para Varsóvia desde a virada democrática: o líder do partido governista Lei e Justiça (PiS), Jaroslaw Kaczynski, considera Berlim antes um perigo do que um aliado. Uma tentativa de troca de tanques em 2022, em que a Polônia cederia à Ucrânia seus velhos tanques de fabricação soviética em troca de modernos Leopard alemães, terminou em sério desapontamento para ambas as partes.

Anos atrás, o ministro da Defesa Mariusz Blaszczak já formulava claramente a meta polonesa: possuir o exército mais forte da Europa. Recentemente ele anunciou que o país dispõe de 175 mil soldados armados. Desses, calculam observadores, 125 mil seriam militares de carreira, os demais são membros da defesa territorial e outras formações de voluntários.

"O Exército polonês precisa ser ampliado até um contingente de 300 mil soldados. Precisamos comprar quantidades muito grandes de armamentos", comentou Kaczynski nesta segunda-feira, e evocou a sabedoria dos antigos romanos: "Preparamos a guerra, mas queremos paz."

Demonstração de força militar movimenta população polonesa Foto: Kacper Pempel/REUTERS

Partido governista coopta as Forças Armadas?

A política de defesa não visa apenas tornar a Polônia mais segura, mas também apoiar o partido governista nas eleições legislativas de 15 de outubro. "A parada militar é para mobilizar os sentimentos patrióticos e assim ajudar o PiS na campanha eleitoral", admitiu abertamente Andrzej Zybertowicz, um assessor do presidente Andrzej Duda, durante um debate na televisão no último domingo.

A começar em 11 de agosto realizaram-se "piqueniques militares" por todo o país: em 70 localidades soldados encontraram a população e turistas para apresentar de perto suas armas mais modernas. Postos de recrutamento in loco tentavam despertar nos jovens o gosto pela carreira militar. Mais tarde, o canal de televisão estatal irradiou imagens de crianças entusiasmadas, se divertindo de uniforme e capacete.

Presentes também estavam, contudo, políticos do PiS, exibindo proximidade com os soldados e oficiais. E fazendo inegavelmente campanha eleitoral – embora a Constituição polonesa prescreva aos militares neutralidade em questões políticas. No canal comercial TVN, o general reformado Boguslaw Pacek criticou a "cooptação do Exército pelos partidos".

O PiS utiliza a política de segurança e defesa em sua campanha, de forma às vezes mais, às vezes menos declarada. Sua acusação central é que a oposição teria gerido as Forças Armadas mal, financeiramente. De fato: de 2007 a 2015, sob o governo centro-liberal da Plataforma Cívica (PO), de Donald Tusk, fecharam-se diversas casernas e houve cortes radicais no orçamento de defesa.

Falando assim, entretanto, os políticos do PiS passam por cima do fato que, nessa época, soldados poloneses estavam atuando intensamente no Iraque e no Afeganistão, e foi dada a partida para diversos projetos armamentistas, entre os quais a compra do sistema de defesa aérea Patriot.

Fronteira com Belarus no foco da defesa da Polônia Foto: Michal Dyjuk/AP/picture alliance

Referendo: "Você apoia acolher milhares de imigrantes ilegais?"

Um ponto crucial na segurança da Polônia é a situação na fronteira com Belarus, o que também se transformou num tema de campanha eleitoral. Depois que o Grupo Wagner foi banido para o país vizinho, Varsóvia mobilizou 10 mil soldados para a região. A cerca erguida na fronteira polaco-belarussa mostrou-se permeável: apesar de arame farpado e outros recursos restritivos, migrantes entram ilegalmente na Polônia dia após dia.

O PiS acusa o líder oposicionista Donald Tusk de ter aberto a fronteira para esse tipo de imigração. Segundo o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki, "Tusk representa o maior perigo para a nossa segurança". Já algum tempo atrás, o líder partidário Kaczynski o classificava como "o maior inimigo da nossa nação", acusando-o de incitar uma guerra civil na Polônia.

Se depender do PiS, a questão da segurança permanecerá presente até o pleito de 15 de outubro. Para melhorar sua chance nas legislativas, a legenda convocou um referendo para o mesmo dia. "Queremos acabar com o bloqueio na fronteira?", é uma das perguntas, sendo outra: "Você apoia acolher milhares de imigrantes ilegais do Oriente Médio e da África?".

A oposição acusa "manipulação eleitoral" e conclama ao boicote do referendo. O que não impedirá que a política de segurança e defesa continue a ser um tema altamente polêmico na Polônia.