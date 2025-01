Polícia sul-coreana faz operação contra presidente afastado

Coreia do Sul

Investigadores sul-coreanos se dirigiram a Seul para cumprir um mandado de prisão contra o presidente afastado do país na madrugada desta sexta-feira (03/01, no horário local), Yoon Suk Yeol, que foi destituído do cargo após tentativa fracassada de impor lei marcial.

"A execução do mandado de prisão contra o presidente Yoon Suk Yeol já começou", disse o Escritório de Investigação de Corrupção, que cuida do caso.

Uma centenas de apoiadores do presidente deposto se reuniram ao redor da residência na tentativa de bloquear a ação dos agentes.

A emissora sul-coreana YTN relatou que cerca de 2.800 policiais foram mobilizados para a ação, que ocorre sob o receio de Yoon resistir à prisão — na quinta-feira, ele prometeu "lutar até o fim".

Apoiadores do presidente afastado da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, protestam contra sua prisão e tentam dificultar ação da polícia Foto: Chris Jung/NurPhoto/IMAGO

Segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap, os investigadores que foram cumprir o mandado entraram no complexo residencial do presidente afastado, mas foram bloqueados por uma unidade militar. Até a última atualização desta reportagem, Yoon ainda não havia sido preso.

Acusação de insurreição

Na terça-feira, um tribunal de Seul emitiu um mandado de prisão para Yoon após ele não comparecer por três vezes para ser interrogado e tentar buscas em seus escritórios na capital sul-coreana.

O ex-presidente enfrenta acusações criminais de insurreição, que podem resultar até em prisão perpétua ou pena de morte. Em 3 de dezembro, declarou uma lei marcial que restringia liberdades políticas e concedia poder aos militares, suspensa por ele seis horas depois. Ele afirma que sua iniciativa foi um ato legítimo de governança.

Yoon pode se tornar o primeiro presidente em exercício a ser preso na história da Coreia do Sul. Ele é formalmente considerado presidente até que a Suprema Corte constitucional do país acate, ou não, o impeachment impetrado pelos parlamentares.

gq (DW, Reuters, AFP, ots)