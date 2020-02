Polícia londrina abate autor de suposto ataque terrorista

As autoridades do Reino Unido classificaram como "relacionado ao terrorismo" um ataque perpetrado neste domingo (02/02) no bairro de Streatham, no sul de Londres. Três pessoas foram feridas a faca, estando uma delas em perigo de vida. O suposto agressor foi abatido pelos agentes, de acordo com informações da Polícia Metropolitana (Met).

Segundo diversas testemunhas, por volta das 14h (11h em Brasília) um homem armado com um facão e com cilindros de prata colocados no peito corria seguido por vários policiais à paisana, que acabaram abatendo-o a tiros. Constatou-se que o suposto colete-bomba era falso.

Após o alerta, vários veículos de emergência médica deslocaram-se rapidamente para o palco do incidente, também sobrevoado por helicópteros, segundo vídeos partilhados nas redes sociais e citados pela agência de notícias AP.

A Scotland Yard isolou a área e pediu aos cidadãos que evitassem esse ponto da capital, enquanto as circunstâncias são investigadas. Em outro tuíte, os agentes pediram aos cidadãos que "usassem o bom senso", evitando divulgar imagens e vídeos do incidente, "incluindo imagens dos agentes envolvidos".

Após tomar conhecimento do ocorrido, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, agradeceu através do Twitter a rápida resposta dos serviços de emergência, afirmando que seus "pensamentos" estavam com os feridos e suas famílias.

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, disse em comunicado que "os terroristas procuram nos dividir e destruir nosso modo de vida", mas "aqui em Londres, nunca permitiremos que eles sigam seu caminho".

Na última década, o Reino Unido tem vivenciado um aumento de ataques terroristas. Em novembro de 2019, um homem assassinou a facadas duas pessoas no centro de Londres, antes que transeuntes conseguissem dominá-lo. O agressor também usava um falso colete-bomba.

No mesmo mês, porém, as autoridades britânicas reduziram o nível nacional de ameaça terrorista de "extremo" para "substancial", o mais baixo desde 2014.

AV/lusa,rtr,afp,ap,efe

