Polícia francesa encontra migrantes em caminhão em Calais

Autoridades francesas encontraram oito migrantes, entre os quais quatro crianças, num caminhão frigorífico no porto de Calais, no norte da França, que estava a caminho do Reino Unido. Os passageiros, que disseram ser afegãos, foram encontrados numa seção do frigorífico durante a verificação do caminhão, que acabara de entrar numa balsa para o Reino Unido, segundo informações do Ministério Público francês ao jornal local La Voix du Nord.

Eles apresentavam sintomas de hipotermia e foram levados por bombeiros a um hospital de Calais. A temperatura na parte traseira do caminhão, onde se encontravam, era de 7 graus centígrados, apurou a agência de notícias AFP. Os dois motoristas, de nacionalidade romena, foram detidos e estão sob custódia policial. As autoridades não revelaram o registro do caminhão e qual a rota efetuada até o porto de Calais.

No sábado, a polícia belga interceptou outros dois caminhões transportando clandestinamente 20 migrantes. Um dos veículos foi detido em Saint-Truiden, com 11 pessoas a bordo, e o outro em Bruges, com nove. Um tinha como destino o Reino Unido, e foi descoberto depois de o motorista parar numa oficina devido a um problema mecânico. No outro caso, a polícia recebeu um alerta anônimo sobre a presença de migrantes no veículo que seguia para o porto de Zeebrugge.

Na semana anterior, em Essex, a leste de Londres, autoridades britânicas encontraram 39 mortos na traseira de um caminhão. Ele também teria vindo do porto belga de Zeebrugge. A cabine estava registrada na Irlanda do Norte, enquanto o contêiner foi registrado na Bulgária. O motorista do caminhão, o norte-irlandês Maurice R., de 25 anos, enfrenta 39 acusações de homicídio culposo.

As autoridades britânicas têm enfrentado dificuldade em identificar as vítimas. Inicialmente, acreditou-se serem cidadãos chineses, mas a polícia do Vietnã iniciou uma coleta de amostras de DNA na tentativa de identificá-las. No fim de semana, pelo menos 24 famílias vietnamitas comunicaram às autoridades o desaparecimento de parentes.

As organizações criminosas envolvidas em tráfico de pessoas costumam usar caminhões para tentar contrabandear quem busca uma melhor qualidade de vida na Europa. Em agosto de 2015, no auge da onda migratória para a Europa, a polícia austríaca encontrou 71 corpos de refugiados num caminhão frigorífico. Quatro traficantes – um afegão e três búlgaros – foram condenados a 25 anos de prisão na Hungria.

