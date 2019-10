Polícia encontra 39 corpos em caminhão na Inglaterra

A polícia do Reino Unido encontrou nesta quarta-feira (23/10) 39 pessoas mortas dentro de um caminhão em uma área industrial na cidade de Grays, no condado de Essex. O motorista do veículo, de 25 anos, foi detido por suspeita de assassinato.

A descoberta aconteceu horas depois de serviços de emergência terem recebido um alerta de que pessoas estariam dentro de um contêiner transportado por um caminhão. A polícia foi mais tarde notificada da descoberta dos corpos na cidade que fica a 32 quilômetros de Londres.

Os agentes confirmaram que encontraram os corpos de 38 adultos e um adolescente no Parque Industrial de Waterglade. O local foi isolado pelas autoridades. O motorista, procedente da Irlanda do Norte, está sendo interrogado.

"Este é um incidente trágico no qual um grande número de pessoas perdeu a vida", afirmou o chefe da polícia local, Andrew Mariner, acrescentando que as investigações para determinar o que aconteceu continuam.

Mariner disse que os agentes estão tentando identificar os mortos, embora tenha alertado que esse processo "pode ser demorado". Ele acrescentou que a prioridade da investigação é descobrir quem são as vítimas, além de determinar a rota feita pelo caminhão.

A polícia acredita que o caminhão seja da Bulgária e entrou no país pelo porto de Holyhead, no norte do País de Gales, no sábado. O local é um importante ponto de entrada para o tráfego vindo da Irlanda. As autoridades evitaram falar em tráfico de pessoas, mas devido à maneira com que as vítimas foram encontradas, amontoadas dentro do contêiner, há indícios desse crime.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse estar chocado com o caso. "Estou horrorizado pelo trágico incidente em Essex. Os meus pensamentos estão com aqueles que perderam as suas vidas e seus familiares", afirmou. O premiê também prometeu trabalhar em estreita colaboração com a polícia para descobrir exatamente o que aconteceu.

O Ministério do Exterior da Bulgária afirmou que está checando as informações e ainda não tem como confirmar se o caminhão partiu realmente de lá. Autoridades irlandesas anunciaram que farão as investigações necessárias para esclarecer se o veículo passou pelo país.

Há anos, imigrantes ilegais tentam chegar ao Reino Unido escondidos em caminhões que saíram de países continentais europeus. A maior tragédia envolvendo imigrantes ilegais na região ocorreu em 2000, quando funcionários da alfândega britânica encontraram 58 chineses mortos dentro de um caminhão que transportava tomates no porto de Dover.

Em 2015, no auge da crise migratória, 71 refugiados da Síria, Iraque e Afeganistão foram encontrados mortos dentro de um caminhão refrigerado que foi abandonado numa rodovia na Áustria, perto da fronteira com a Hungria.

CN/rtr/ap/lusa/efe

