Polícia descarta terrorismo em atropelamento nos EUA

O incidente no qual um veículo SUV avançou contra um desfile de Natal na cidade de Waukesha, no estado americano de Wisconsin, no domingo (21/11), matando cinco pessoas e deixando mais de 40 feridas, não foi um ato de terrorismo, afirmou a polícia local nesta segunda.

"Estamos confiantes de que ele agiu sozinho", disse o chefe da polícia de Waukesha, Daniel Thompson. O motorista do veículo foi identificado como Darrell Brooks Jr., de 39 anos. Ele será acusado de homicídio doloso.

Brooks já era conhecido pela polícia por acusações anteriores de agressão e por colocar outras pessoas em perigo, incluindo um caso no qual uma mulher o acusou de tentar atropelá-la em um posto de combustível.

A mídia local informou que ele havia sido colocado em liberdade condicional na sexta-feira, após ter sido preso por outras acusações. O chefe da polícia também disse que Brooks havia se envolvido em um tumulto doméstico minutos antes de ele ter avançado com seu carro sobre o desfile de Natal.

Além das cinco mortes, pelo menos 48 pessoas ficaram feridas na tragédia. Médicos informaram que 18 pacientes de 3 a 16 anos foram levados ao hospital infantil de Wisconsin, entre os quais três grupos de irmãos. Seis das crianças seguem internadas em estado grave.

SUV atingiu grupos de crianças e idosos

Policiais afirmaram que o carro rompeu barricadas que cercavam o desfile por volta das 16h30 (hora local) do domingo, enquanto espectadores assistiam ao tradicional evento anual na cidade, que fica cerca de 170 quilômetros ao norte de Chicago e 30 quilômetros a oeste de Milwaukee.

"O SUV veio a toda velocidade. Então comecei a escutar pessoas gritando", contou Belen Santamaria, de 39 anos, que assistia ao desfile a partir da calçada.

Segundo testemunhas e imagens, o carro avançou contra o desfile atrás de uma banda escolar.

Uma mulher disse à emissora Fox6 TV que o veículo atingiu um grupo de dança de meninas entre nove e 15 anos de idade. Ela contou que a primeira reação foi silêncio, seguida de gritos, correria e assistência aos feridos. Vídeos postados em redes sociais mostram pequenos grupos ao redor de meninas com pompons brancos espalhadas pelo chão.

"Havia pompons e sapatos e chocolate quente derramado por toda parte. Tive que ir de um corpo esmagado para o outro para encontrar minha filha", disse o morador Corey Montiho a um jornal local. "Minha esposa e minhas duas filhas quase foram atingidas. Por favor, rezem por todos."

Uma testemunha também informou que o motorista atingiu um grupo de "vovós dançarinas” (dancing grannies), e ao menos uma pessoa rolou sobre o capô do SUV, segundo a emissora WISN-TV.

O Milwaukee Dancing Grannies postou em sua página no Facebook que "membros do grupo e voluntários foram impactados". O perfil descreve "um grupo de avós que se encontram uma vez por semana para praticar coreografias para desfiles de verão e inverno".

Um padre e alunos da escola católica de Waukesha estão entre os feridos, segundo a Arquidiocese de Milwaukee.

bl (Reuters, AP, AFP)