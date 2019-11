Polícia de Hong Kong encerra cerco a universidade

O cerco policial à Universidade Politécnica de Hong Kong chegou ao fim nesta sexta-feira (29/11) após quase duas semanas, em meio aos intensos protestos pró-democracia no território semiautônomo.

O cerco teve início em 17 de novembro, após violentos confrontos entre manifestantes e forças de segurança terem levado cerca de mil estudantes a recuar e se abrigar dentro de um dos prédios da universidade. Policiais isolaram então os manifestantes no local.

O episódio foi um dos mais violentos desde o início dos protestos em Hong Kong, que já duram meses. As áreas próximas à universidade viraram um campo de batalha entre civis e forças de segurança.

Centenas de manifestantes deixaram o campus ao longo dos dias de cerco. Muitos se renderam antes de serem detidos pela polícia, enquanto outros conseguiram escapar por meio de cordas ou pelos esgotos.

Ainda assim, 810 pessoas foram presas, e foram registrados os dados de 300 menores de idade, que poderão enfrentar acusações mais tarde, informou a polícia.

Na terça-feira, autoridades da universidade informaram que haviam inspecionado todo o campus e encontraram apenas uma pessoa entricheirada, uma jovem de 18 anos que não estuda na Politécnica e que foi convencida a deixar o local.

Na quinta-feira, cerca de cem agentes da polícia entraram finalmente no prédio. Em comunicado, a corporação disse que, em dois dias, apreendeu 3.989 bombas de gasolina, 1.339 explosivos, 601 garrafas com líquidos corrosivos e 573 armas. Nenhum manifestante foi encontrado.

O trabalho volta-se agora para a limpeza da universidade, já que o impasse deixou boa parte do prédio danificada. Em carta, autoridades universitárias pediram que as pessoas mantenham-se afastadas do local: "O campus ainda é inseguro e vai continuar fechado."

O fim de um dos capítulos mais violentos desde o início dos protestos contra os governos da China e de Hong Kong parece não ter acalmado os ativistas. Eles prometeram novas manifestações e greves já nos próximos dias.

A agitação política e social em Hong Kong começou com protestos contra uma proposta de lei que permitiria a extradição de suspeitos de crimes em Hong Kong para a China continental.

Embora o projeto tenha sido posteriormente engavetado, as manifestações acabaram se transformando num movimento mais amplo contra o governo pró-Pequim do território, com demandas por mais democracia direta e a instalação de um inquérito independente para apurar brutalidade policial.

Os protestos paralisaram o governo local e fecharam empresas e escolas, na pior crise política do território em décadas.

O movimento pró-democracia ganhou destaque no último final de semana, quando partidos que seguem essa linha saíram vitoriosos nas eleições locais, enviando, assim, um recado a Pequim e à chefe de governo de Hong Kong, Carrie Lam.

