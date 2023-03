Sérvia detém 3 croatas com material radiativo na fronteira

Objeto radiativo estava no porta-malas do carro dos viajantes croatas, que tentavam cruzar a fronteira de volta para o seu país.

A polícia da Sérvia apreendeu um objeto radiativo com três viajantes croatas quando eles tentavam cruzar a fronteira rumo ao seu país, no vilarejo de Bezdan, noticiou nesta terça-feira (07/03) a emissora pública sérvia RTS.

O objeto estava no porta-malas do carro dos croatas e foi descoberto com o emprego de detectores especiais, segundo informações do Ministério do Interior da Sérvia, citado pela RTS.

A polícia deteve os três viajantes e os levou a uma corte na cidade de Sombor. Eles são acusados de transporte e armazenagem ilegal de material perigoso.

Funcionários de uma instituição de pesquisa nuclear da Sérvia teriam recolhido o material radiativo e o transportado para a sede da instituição, perto de Belgrado.

O incidente ocorreu no sábado passado, mas só foi noticiado pela imprensa local nesta segunda-feira.

