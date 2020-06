Polícia classifica ataque em Reading como ato terrorista

O ataque a faca que deixou três mortos na cidade de Reading, no Reino Unido foi considerado pelo polícia como um ato de terrorismo. O suspeito, um homem de 25 anos, for preso neste domingo (21/06). Segundo as autoridades, ele teria agido sozinho, motivo pelo qual a polícia não realiza novas buscas. O nível do alerta de terrorismo no país foi mantido no nível "substancial".

O ataque ocorrido no parque Forbury Gardens, na cidade de 200 mil habitantes localizada a 64 quilômetros de Londres, também deixou outras três pessoas feridas. "A motivação para esse ataque terrível ainda é incerta", disse o chefe da polícia antiterrorismo no país, Neil Basu.

Ele elogiou a "incrível bravura" dos policiais desarmados que detiveram o suspeito no local do crime. "Não há evidências de que possa haver algum outro perigo ao público", informou o superintendente da polícia local, Ian Hunter.

A polícia não identificou o suspeito, mas a agência de imprensa do país Press Association informou que seu nome é Khairi Saadallah, um cidadão líbio que vive em Reading.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, se reuniu com autoridades de segurança, da polícia e ministros do primeiro escalão do governo neste domingo para receber as últimas informações sobre o incidente. Ele se disse "chocado e enojado" com o ataque.

Johnson afirmou que "se há lições para serem tiradas sobre o ataque" ou medidas legais para evitar tais crimes, "aprenderemos, então, essa lições e não hesitaremos em agir onde for necessário".

O Reino Unido sofreu uma série de ataques terroristas nos últimos anos, perpetrados por pessoas influenciadas por movimentos extremistas islâmicos ou ultradireitistas. Em muitos dos casos, os suspeitos eram conhecidos pelas autoridades.

Em novembro, um homem que havia sido libertado da prisão após cumprir pena por acusação de terrorismo esfaqueou e matou duas pessoas em uma conferência em Londres.

Em fevereiro deste ano, outro indivíduo que havia sido recentemente posto em liberdade também tirou a vida de outras duas pessoas em um ataque a faca também na capital britânica.

RC/ap/rtr

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter