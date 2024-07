Polícia britânica captura arqueiro que matou três mulheres

Vítimas eram esposa e filhas de conhecido comentarista de esportes da BBC. Arma do crime teria sido uma balesta, espécie de arco e flecha em cruz, de alta precisão, para cuja posse não se exige licença no Reino Unido.

Após caçada intensa, a polícia do Reino Unido capturou nesta quarta-feira (10/07) Kyle Clifford, de 26 anos, suspeito de haver matado a esposa e duas filhas do comentarista de corridas de cavalo John Hunt, da emissora BBC. No assassinato, Clifford possivelmente usou uma balesta, espécie de arco e flecha em cruz. Após a prisão, está recebendo tratamento médico devido a ferimentos.

O crime ocorreu na noite da véspera, numa casa da cidadezinha de Bushey, ao norte de Londres. Policiais e pessoal médico foram chamados ao local, encontrando gravemente feridas Carol Hunt, de 61 anos, e Louise e Hannah – de 25 e 28 anos, respectivamente. Logo em seguida, foram declaradas mortas. Antes, um vizinho teria escutado "gritos estridentes" partindo da casa.

O comissário-chefe Jon Simpson descreveu o triplo homicídio como "um horrível incidente envolvendo o que se acredita ser uma balesta, mas outras armas também podem ter sido usadas". Agentes armados e equipes de busca especializadas participam da caça humana.

Simpson advertira o público a não se aproximar do presumível assassino, caso o aviste. Dirigindo-se diretamente a ele, apelou: "Kyle, se você estiver vendo ou escutando isto, por favor faça contato com a polícia."

A polícia parte do princípio de que foi um homicídio intencional. Ela não divulgou se Kyle Clifford tinha conexões com as vítimas, mas segundo fontes da imprensa britânica seria namorado de uma das jovens mortas. A BBC noticiou que ele teria abandonado o Exército britânico após breve serviço militar em 2022.

Arco e flecha usado em guerras na Idade Média

Balestas, balestras ou bestas são armas encontradas já na Grécia do século 5º a.C.. Na Idade Média, desenvolveram-se ao ponto de ser empregadas na guerra no Ocidente e Oriente.

O arco é montado sobre uma haste transversal e acionado por um gatilho, permitindo lançar com grande precisão flechas curtas, dardos e outros projéteis. Versões modernas, altamente sofisticadas, são usadas sobretudo na caça, embora alguns países, entre eles o Brasil, ainda treinem seus militares no manejo dessas armas brancas.

Balesta moderna: algumas Forças Armadas, como a do Brasil, ainda treinam seus militares no uso da arma datando da Grécia anitgoa Foto: Solidwork/IMAGO/Panthermedia

Em nota a sua equipe, a diretoria da BBC Radio 5 Live – principal canal de notícias e esportes da emissora britânica – definiu o ocorrido como "profundamente devastador".

Os membros da Sky Sports Racing, para a qual o conhecido comentarista de corridas também trabalha, declararam-se na plataforma X "profundamente entristecidos pelas mortes trágicas", e que "nossos pensamentos estão com o nosso colega John Hunt, sua família e amigos, neste momento terrível".

Ministra promete regulamentar arma branca

A ministra britânica do Interior, Yvette Cooper, classificou os assassinatos na família Hunt como "realmente chocantes". Segundo uma porta-voz da pasta, ela pretende "considerar rapidamente se as leis precisam ser endurecidas" em relação a essa variante de arco e flecha.

No Reino Unido não é necessário ter licença para possuir uma balesta, mas é ilegal portar uma em público sem justificativa válida. Em março de 2024, dois indivíduos foram feridos em ataques distintos com balestas na área de Londres Shoreditch. Um suspeito de 47 anos foi preso.

No Natal de 2021, após ser detido no terreno do Castelo de Windsor portando uma balesta Jaswant Singh Chail, de 21 anos, declarou que pretendia assassinar a rainha Elizabeth 2ª. Ele foi condenado em outubro de 2023 a nove anos de prisão por crime de traição.

av (AP,AFP)