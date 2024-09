Polícia alemã prende suspeito de planejar ataque a soldados

Segundo investigadores, suposto radical sírio de 27 anos queria assassinar a facadas o maior número possível de militares em cidade no sul da Alemanha.

A polícia prendeu na Baviera, sul da Alemanha, um suposto islamista sírio acusado de planejar um atentado. O Ministério Público de Munique anunciou nesta sexta-feira (13/09) que o homem, de 27 anos, é suspeito de preparar um ato grave de violência que põe em risco o Estado.

Ele teria planejado atacar soldados alemães no centro da cidade de Hof, no norte da Baviera, com dois facões de 40 centímetros de comprimento. A intenção dele seria matar o maior número possível de militares.

Segundo o porta-voz do Ministério Público, o suposto radical islâmico pretendia, com seu ato, chamar a atenção e criar uma sensação de insegurança na população. Ele foi preso na quinta-feira em uma localidade nos arredores de Hof.

md/cn (Reuters, DPA)