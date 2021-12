Polícia alemã prende soldado por ameaças a regras anticovid

A polícia alemã prendeu na noite desta quinta-feira (30/12) em Munique um soldado do Bundeswehr, as Forças Armadas Alemãs, que havia feito ameaças massivas em um vídeo, por discordar de políticas anticovid.

Ele é suspeito de "convocar publicamente a prática de atos criminosos", disse um porta-voz da polícia. Nesta sexta-feira, ele foi liberado, após um promotor público de Traunstein considerar que ele não representa um perigo grave.

A polícia e o Ministério Público estão "em estreito contato" com o Bundeswehr, que também examina o caso.

No vídeo de cerca de um minuto, o homem que se autodenomina primeiro-sargento exige, entre outras coisas, a retirada das medidas anticovid estaduais e a vacinação obrigatória para algumas categorias, entra elas, militares.

"Este é um aviso", disse ele. No texto que acompanha o vídeo, ele acrescenta que a "ordem constitucional" deve ser restaurada. "Os soldados estão prontos para um diálogo às 16h de amanhã [sexta-feira]", escreve.

A polícia ainda investiga se o soldado agiu sozinho ou se tinha apoiadores.

Ameaça inaceitável

Pelo Twitter, o Ministério da Defesa classificou a fala como "inaceitável ameaça ao Estado de Direito". Questionado, um porta-voz da pasta afirmou que "os fatos e possíveis consequências já estão sendo examinados".

O especialista em extremismo de direita e mídias sociais Josef Holnburger afirmou, pelo Twitter, que o homem detido já havia feito outras ameaças. Em cartas abertas, ele havia clamado por violência e "luta".

"O Bundeswehr precisa de pessoas reflexivas e justas, que estejam firmemente comprometidas com nossa Lei Básica. Quem não compartilha isso não tem lugar em nosso Bundeswehr!" escreveu a ministra da Defesa, Christine Lambrecht, no Twitter.

Dez viaturas mobilizadas

Na noite de quinta-feira, o soldado foi preso em frente ao Feldherrnhalle em Munique. A polícia esteve no local com cerca de dez viaturas, após informações de que o homem poderia aparecer no local.

Os policiais verificaram os transeuntes e não permitiram a entrada de grupos na praça. Temia-se que simpatizantes do soldado e outros manifestantes contra as medidas anticovid pudessem se reunir no local. No entanto, a praça permaneceu vazia e os apoiadores do homem não se aglomeraram. Um homem que se fingia de soldado e colega do detido foi expulso da área pela polícia. Na quarta-feira, Munique foi palco de protestos não autorizados contra medidas anticovid.

le (dpa, ots)