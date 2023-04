Polícia alemã prende sírio suspeito de planejar ataque

A polícia alemã prendeu nesta terça-feira (25/04) em Hamburgo um homem de 28 anos, de nacionalidade síria, suspeito de planejar um ataque motivado pelo extremismo islâmico.

Há semanas, ele vinha comprando pela internet matéria-prima para fabricar um cinto de explosivos e "levar a cabo um ataque contra civis", disseram os investigadores.

O homem pretendia cometer um ataque suicida e "levar consigo o maior número possível de infiéis para a morte", informou uma porta-voz do Ministério Público.

O irmão dele, de 24 anos, também foi detido preventivamente na cidade de Kempten, no sul da Alemanha, por cumplicidade e por tê-lo encorajado a cometer o ataque suicída.

As autoridades afirmaram não ter informação sobre qual seria o local exato do atentado.

Operação com 250 agentes

A polícia realizou uma operação de busca e apreensão nesta terça-feira com a participação de 250 agentes em propriedades em Hamburgo e Kempten. Várias provas foram apreendidas, entre elas substâncias químicas e celulares. Em Hamburgo, além do apartamento do suspeito, também foram revistadas residências de três pessoas ligadas a dele.

A ministra do Interior alemã, Nancy Faeser, afirmou que o caso mostrou que o perigo do extremismo islâmico continua elevado no país e prometeu que as autoridades seguirão levando a sério todas as informações sobre ameaças.

"A Alemanha continua sendo um alvo direto das organizações terroristas islâmicas", destacou.

O secretário do Interior de Hamburgo, Andy Grote, elogiou a cooperação entre as autoridades de segurança da cidade e as do governo federal na luta contra o terrorismo. Segundo ele, todos os envolvidos nas investigações preliminares fizeram "um trabalho altamente profissional e bem-sucedido".

"O caso mostra mais uma vez como nossas autoridades de segurança devem ser vigilantes e eficientes para nos proteger de forma eficaz contra ataques extremistas", disse.

Quatro pessoas foram feridas a faca em uma academia de ginástica em Duisburg Foto: Justin Brosch/dpa/picture alliance

Ataque a faca em Diusburg

Também nesta terça-feira, uma semana após um ataque a faca em uma academia de ginástica em Duisburg, investigadores divulgaram que encontraram evidências de que o suspeito de 26 anos também teria tido motivações extremistas islâmicas.

O homem, também de nacionalidade síria, foi preso na noite de domingo por suspeita de tentativa de homicídio. Ele estava em seu apartamento, perto da cena do crime, em Duisburg. No local, também foram encontradas duas facas - possivelmente usadas no crime.

Segundo a emissora RTL West, no celular do suspeito foram achados fotos e vídeos que teriam levado à atual linha de investigação – o extremismo islâmico.

No ataque, quatro pessoas ficaram feridas – um jovem de 21 anos segue em estado grave e corre risco de morte. A polícia informou que todas as vítimas são de nacionalidade alemã e que nenhuma conhecia o agressor.

Ataques em sequência

A Alemanha foi palco de diversos ataques com armas de fogo ou objetos cortantes nos últimos anos realizados por extremistas ou pessoas com distúrbios psicológicos graves.

No mês passado, um ataque a tiros ocorrido em um local de reunião de Testemunhas de Jeová em Hamburgo deixou sete mortos. O agressor, um cidadão alemão de 35 anos, se suicidou.

Em janeiro, uma adolescente de 17 anos e seu acompanhante de 19 anos morreram e cinco pessoas ficaram feridas durante um ataque a faca em um trem regional no norte do país, no trajeto entre Kiel e Hamburgo.

Em maio de 2021, um jihadista de nacionalidade síria recebeu pena de prisão perpétua por matar um homem a facadas e ferir gravemente o parceiro dele, em um ataque homofóbico na cidade de Dresden.

Em dezembro, outro sírio foi condenado a 14 anos de prisão por um ataque em um trem que deixou quatro feridos. Também no ano passado, um homem de origem somaliana esfaqueou e matou três pessoas na cidade de Würzburg – entre elas uma brasileira.

