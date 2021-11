Polícia alemã não vê motivação terrorista em ataque a passageiros de trem

O homem que esfaqueou quatro pessoas em um trem no estado alemão da Baviera no sábado, o fez de maneira "arbitrária", declarou a polícia durante uma coletiva de imprensa neste domingo (07/11), apresentando os primeiros resultados da investigação sobre o ataque.

O promotor Gerhard Neuhof disse que o suspeito, que estava armado com uma faca, vinha sendo acometido de delírios e uma avaliação preliminar indicou que ele provavelmente sofre de um transtorno psiquiátrico.

A polícia disse que não encontrou até o momento alguma motivação terrorista para o ataque.

“Não há indicação de um contexto islâmico ou terrorista e nem as investigações, interrogatórios e buscas que realizamos indicam qualquer premeditação ou preparação”, disse Sabine Nagel, diretora da Polícia Criminal de Oberpfalz.

O suspeito foi preso sem resistir e pediu "ajuda" durante o incidente, acrescentou o promotor.

Pelo menos quatro homens com idades entre 26 e 60 anos ficaram feridos no ataque, que ocorreu num trem de alta velocidade ICE que viajava da cidade bávara de Passau para Hamburgo.

A polícia foi acionada por volta das 9h deste sábado (hora local). Em seguida, o veículo foi parado perto da cidade de Seubersdorf, ao sul de Nurembergue.

Dois dos feridos ainda estão internados em um hospital.

O agressor de 27 anos vive na Alemanha desde 2014 como refugiado, após ter abandonado a Síria devastada pela guerra. Ele mora em Passau e recentemente perdeu o emprego, disse a polícia.

O promotor Neuhof disse que as avaliações preliminares concluíram que o agressor sofre de uma forma de esquizofrenia e que declarou ter a sensação que havia pessoas o seguindo. Ainda segundo o promotor, o agressor afirmou que se sentiu ameaçado por um homem no trem.

A polícia não conseguiu encontrar materiais incriminatórios durante uma busca na casa do agressor. Uma análise dos registros telefônicos do sírio ainda está sendo realizada.

O agressor foi indiciado por tentativa de homicídio e agressão dolosa.

Cerca de 208 pessoas estavam a bordo do trem no momento do ataque. O agressor mudou de vagão antes que a polícia o prendesse. O chefe da polícia local, Norbert Zink, agradeceu aos outros passageiros que ajudaram a impedir o agressor de ferir mais pessoas. A violência não foi precedida de qualquer tipo de discussão.

Acredita-se que uma faca dobrável com lâmina de 8 centímetros (3,1 polegadas) tenha sido a arma usada no ataque. Ela foi encontrada com o agressor. De acordo com a polícia, o suspeito disse que carregava regularmente a faca para proteção, alegando que se sentia ameaçado há muito tempo.

Após o ataque, o ministro alemão do Interior, Horst Seehofer, disse estar horrorizado e pediu calma. "O cruel ataque com faca no trem ICE é algo terrível", escreveu no Twitter, citado por seu porta-voz, Steve Alter.

Ele afirmou esperar que os feridos e aqueles que testemunharam o ataque se recuperem rápida e completamente, e agradeceu os serviços de emergência e a tripulação do trem "por seus esforços corajosos".

