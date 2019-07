Polícia alemã matou 11 pessoas a tiros em 2018

No ano passado, a polícia na Alemanha matou 11 pessoas a tiros e feriu outras 34, de acordo com estatísticas divulgadas nesta quarta-feira (24/07) pela Escola Superior da Polícia de Münster.

Segundo o levantamento, os policiais atiraram com menos frequência em 2018 do que no ano anterior: foram 56 vezes ao todo, o que equivale a uma vez a cada seis dias e meio. Para o ano de 2017, a instituição de ensino havia contabilizado 75 casos de "uso de armas de fogo contra pessoas", que causaram a morte de 14 pessoas e deixaram 39 feridas.

Os sindicatos policiais alemães DPolG e GdP ressaltaram que, apesar do aumento da violência contra policiais, estes recorreram com menos frequência às suas armas de fogo.

Os números para 2018 estão novamente em nível semelhante aos de 2016, quando foi registrado um total de 52 casos em que policiais atiraram contra pessoas, causando 11 mortes e deixando 28 feridos.

A Escola Superior da Polícia de Münster associa as 11 mortes ocorridas no ano passado a situações de autodefesa ou de emergência. Segundo a entidade, os policiais atiraram para garantir a segurança própria ou para ajudar pessoas em risco de vida.

"As estatísticas das últimas décadas mostram que o uso de armas de fogo pela polícia contra pessoas continua representando uma exceção absoluta na ação policial", diz o presidente do sindicato de policiais DPolG, Rainer Wendt.

Quando policiais alemães são forçados a pegar em armas, na maioria das vezes não é para atirar em pessoas, mas para matar animais perigosos, doentes ou feridos. Em 2018, as estatísticas apontam 13.711 desses casos. Em 2017, foram 13.400.

"Os policiais têm um excelente treinamento aqui no país", comenta o vice-presidente do sindicato de policiais GdP, Jörg Radek.

No Brasil, a taxa de mortes por policiais em 2018 ultrapassou 6 mil, de acordo com levantamento realizado pelo portal de notícias G1 em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A cifra inclui todos os óbitos cometidos por policiais, não só os com arma de fogo.

