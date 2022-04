Polícia alemã investiga protestos em apoio à invasão russa

As polícias de vários estados da Alemanha abriram uma série de investigações sobre manifestações de apoio à invasão russa na Ucrânia, noticiou nesta segunda-feira (18/04) a rede alemã de jornais RND. Mais de 140 inquéritos estão em andamento e a maioria é referente ao uso do símbolo "Z" em protestos e carretas no país.

A letra "Z" se tornou o símbolo da invasão na Ucrânia. Na Rússia, ela aparece atualmente em muitos lugares no espaço público. É fácil reconhecê-la como símbolo porque não existe no alfabeto cirílico. Numerosos veículos militares russos também foram pintados com a letra "Z".

Vários estados alemães proibiram o uso do "Z" em manifestações de apoio à invasão. "A exibição deste símbolo em conexão com a invasão russa desencadeará uma investigação quando o uso significar apoio à guerra de agressão da Rússia", disse um porta-voz da Secretaria do Interior da Saxônia-Anhalt.

O estado mais populoso da Alemanha, a Renânia do Norte-Vestfália, abriu 37 investigações. "Destas, 22 investigam o uso do Z em sinal de solidariedade aos comandantes militares russos", afirmou um porta-voz da Secretaria do Interior do estado, onde, no final março, uma carreata de apoio à Rússia partiu da cidade de Colônia até Bonn, terminando num memorial de guerra soviético localizado num cemitério local.

O porta-voz relatou ainda que uma série de incidentes de danos materiais com o uso da letra "Z" também está sendo investigada.

Os organizadores de manifestações pró-Rússia na Alemanha alegam que não estão apoiando a guerra, mas protestando contra a discriminação de russos na Alemanha.

Em Hamburgo, foram abertas 17 investigações e, na Saxônia-Anhalt, 19. A Baviera não divulgou os números de inquéritos, apenas destacou que o estado está tomando medidas contra quem apoia a guerra ilegal.

"Todos na Alemanha podem expressar sua opinião. No entanto, a liberdade de expressão termina quando começa o crime. Não aceitaremos a tolerância a violações do direito internacional", destacou o secretário da Justiça da Baviera, Georg Eisenreich.

Significado controverso

O "Z" apareceu há algumas semanas – assim como a letra V e outros símbolos – em tanques russos que avançaram em direção à Ucrânia. O equipamento militar russo provavelmente foi marcado dessa maneira para que os soldados pudessem distingui-lo dos veículos ucranianos.

Uma teoria para seu significado é que poderia ser a primeira letra da palavra "zapad" ("oeste"). Isso poderia ter sido usado para indicar a direção do movimento das tropas ou que os tanques com a marca são originados de regimentos ocidentais do país.

Algumas teorias também reconhecem uma referência ao presidente ucraniano Volodimir Zelenski, cujo sobrenome é transliterado com um "Z" em muitas línguas.

CN (dw)