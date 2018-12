Polícia alemã investiga mesquita suspeita de apoiar terrorismo

Cronologia: terrorismo na Alemanha

Dezembro de 2012: Bonn

Uma mala com explosivos foi encontrada na estação central de Bonn, oeste do país. Para as autoridades, tratava-se de uma tentativa de ataque terrorista com motivações islamistas. Em 2013, quatro suspeitos de planejar um ataque contra o líder do grupo extremista de direita "Pro NRW" foram presos. Um deles teria colocado a bomba em Bonn. O processo contra o suspeito corre desde 2014, em Düsseldorf.