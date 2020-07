Polícia alemã encontra 31 pessoas em caminhão refrigerado

A polícia federal alemã e as autoridades aduaneiras descobriram dezenas de pessoas dentro de um caminhão refrigerado perto da fronteira da Alemanha com a República Tcheca na noite desta terça-feira (14/07).

Os policiais encontraram 31 pessoas dentro do caminhão durante uma operação de controle, informou a emissora pública alemã MDR.

Os passageiros estavam escondidos atrás de paletes de frutas e legumes. As autoridades disseram à MDR que registraram as informações pessoais do motorista do caminhão e das pessoas resgatadas. O veículo, de registro turco, seguia em direção a Dresden.

A Agência Alemã de Assistência Técnica, que fornece apoio logístico e humanitário a autoridades de segurança e ONGs, também esteve presente no local.

Na Áustria, em 2015, 71 corpos de migrantes foram encontrados em um caminhão lacrado que tinha iniciado viagem na Hungria. Em 2019, 39 vietnamitas foram descobertos mortos em um caminhão refrigerado no Reino Unido depois de terem sido levados ao país a partir da Bélgica.

MD/dpa/ots

