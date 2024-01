Polícia alemã apreende bitcoins no valor de 2 bi de euros

Autoridades apreenderam 50 mil bitcoins, equivalente a R$ 10,8 bilhões, no que pode ser a maior apreensão do tipo no país. Dois homens são suspeitos de explorar site de pirataria de obras protegidas por direito autoral.

As autoridades policiais alemãs informaram nesta terça-feira (30/01) que apreenderam quase 2 bilhões de euros (R$ 10,8 bilhões) em bitcoins no estado da Saxônia, no leste do país.

Uma investigação ainda está em andamento e nenhuma acusação foi feita, informou a polícia.

O Departamento de Polícia Criminal da Saxônia disse que a apreensão de 50 mil bitcoins pode ser a maior do tipo já feita na Alemanha.

A polícia disse que estava investigando dois homens, de 40 e 37 anos, suspeitos de administrar um site de pirataria até o final de 2013. As autoridades alegam que os homens compraram bitcoins com o dinheiro que ganharam com a plataforma.

Elas acrescentaram que a investigação apura exploração comercial não autorizada de obras protegidas por direitos autorais e lavagem de dinheiro.

Suspeitos transferiram bitcoins para a polícia

A apreensão ocorreu depois que os "acusados transferiram voluntariamente" os bitcoins para uma carteira oficial do Departamento Federal de Investigações (BKA), acrescentou a polícia em um comunicado.

O BKA não forneceu mais detalhes sobre a transferência, mas investigadores citados pela agência de notícias alemã dpa disseram que nenhuma decisão havia sido tomada com relação ao saque dos bitcoins.

A polícia afirmou que nenhuma outra informação será fornecida até que a investigação esteja concluída.