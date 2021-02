Polícia alemã alerta para aumento da hostilidade de negacionistas

O chefe do Departamento Federal de Investigações da Alemanha (BKA, na sigla em alemão), a polícia federal do país, alertou que políticos, virologistas e jornalistas têm sido alvo de "hostilidades crescentes" por parte de negacionistas da covid-19 em território alemão.

"Observamos com preocupação que o número de ameaças e hostilidades está aumentando constantemente", afirmou Holger Münch à revista Der Spiegel no sábado (06/02). "Isso afeta políticos, mas também outras pessoas, como virologistas, que estão particularmente presentes na mídia durante a pandemia."

Sem dar detalhes sobre números de casos, Münch acrescentou que "com cada vez mais frequência registramos ataques também contra jornalistas. A emocionalização é grande."

O BKA, com sede em Wiesbaden, é responsável pelas principais investigações em toda a Alemanha, além das conduzidas pelas forças policiais nos 16 estados do país.

Em meio à ameaça, o órgão reforçou as medidas de segurança para detentores de cargos políticos, em coordenação com os 16 estados, informou Münch na entrevista.

Segundo ele, os policiais federais – metade dos quais está trabalhando em suas investigações a partir de casa por conta da pandemia – estão analisando a cena negacionista "muito de perto". Interrogatórios com suspeitos estão sendo realizados, e "debates emocionais" nas redes sociais também estão sendo levados em conta.

O chefe do BKA observou que o movimento negacionista do coronavírus mistura teóricos da conspiração e pensadores esotéricos, mas também extremistas de direita e os chamados "cidadãos do Reich", que questionam a existência da República Federal da Alemanha como Estado legítimo e soberano, rejeitando seu sistema legal.

No ano passado, esses grupos estiveram reunidos em protestos em cidades como Berlim e Leipzig, contrários às medidas restritivas impostas pelos governos para conter a pandemia.

Em agosto, negacionistas radicais chegaram a invadir as escadarias do Reichstag, prédio do Parlamento alemão em Berlim, gerando umaonda de condenações por parte de políticos, e levando também a um reforço na segurança de vários prédios simbólicos.

Crimes contra políticos duplicaram em dois anos

Em um relatório paralelo divulgado no sábado, o Ministério do Interior alemão revelou, a pedido do partido A Esquerda, que o número de crimes contra políticos dobrou entre 2018 e 2020.

As autoridades de segurança da Alemanha registraram 2.629 crimes contra detentores de cargos políticos, segundo dados preliminares. Em metade desses casos, ainda não foi classificado se o crime teve origem em círculos de direita ou esquerda, religiosos ou antiestrangeiros.

Entre a outra metade já classificada, 902 crimes tiveram motivação política de extrema direita, e 370, de extrema esquerda. Outros 374 crimes foram relacionados ao coronavírus, notadamente ligados a medidas de restrição para conter o avanço da doença.

Em comparação, em 2018 foram registrados 1.256 crimes contra políticos; e em 2019, esse número saltou para 1.674 infrações.

Em 2020, quase metade dos crimes computados foi registrada como comportamento insultuoso, seguido de intimidação e ameaças, depois danos à propriedade e incitação à agitação civil.

Atos de violência direta totalizaram 78, incluindo 48 casos de extorsão, 17 casos de lesão corporal, sete casos de incêndio criminoso, uma tentativa de homicídio e um envolvendo explosivos.

ek (ARD, DPA, AFP)