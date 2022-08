Pilotos da Lufthansa anunciam greve

Pilotos da companhia aérea alemã Lufthansa anunciaram uma greve para esta sexta-feira (02/09), em meio a uma disputa salarial que pode piorar o caos aéreo na Europa. A greve afetará voos de passageiros e de carga.

O anúncio foi feito na noite desta quarta-feira, após mais uma rodada frustrada de negociações. O sindicato dos pilotos Vereinigung Cockpit (VC) exige um aumento salarial de 5,5% este ano para seus mais de 5 mil pilotos e compensação automática da inflação a partir do próximo ano. A Lufthansa argumenta que, diante do alto endividamento após a crise provocada pela pandemia de covid-19, o aumento não pode ser tão acentuado.

Segundo o VC, 97,6% votaram a favor da disputa trabalhista – na Lufthansa Cargo, esse índice chegou a 99,3%.

Eurowings também ameaça greve

O sindicato dos pilotos também se prepara para atacar a maior subsidiária da Lufthansa, a Eurowings, com suas cerca de 100 aeronaves. De acordo com uma votação nesta quarta-feira, 97,9% dos membros votaram a favor de uma disputa trabalhista. No entanto, como ainda há uma rodada de negociação na próxima semana, os pilotos ainda não farão greve.

Neste verão europeu, companhias aéreas, incluindo a Lufthansa, foram forçadas a cancelar milhares de voos devido a greves e falta de pessoal em solo.

Os problemas causaram filas enormes nos aeroportos, cancelamentos e atrasos de milhares de voos e pilhas enormes de malas acumuladas nos aeroportos.

No início de agosto, a administração da Lufthansa chegou a um acordo salarial com o pessoal de terra, evitando novas paralisações depois que uma greve a forçou a cancelar mais de mil voos.

le (ots)