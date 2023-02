PGR denuncia mais 139 pessoas detidas em atos golpistas

Delas, 137 foram presas no Palácio do Planalto e outras duas na Praça dos Três Poderes com rojões, facas e material para explosivos caseiros. No total, 835 suspeitos já foram denunciados.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou nesta terça-feira (14/02) ao Supremo Tribunal Federal (STF) denúncias contra 139 pessoas presas em flagrante durante a invasão e depredação das sedes dos três Poderes no dia 8 de janeiro.

Delas, 137 foram presas dentro do Palácio do Planalto e outras duas na Praça dos Três Poderes com rojões, facas, cartuchos de gás lacrimogêneo e material para produzir explosivos caseiros.



Todas são acusadas de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União, além de deterioração de patrimônio tombado.

Ao todo, já foram denunciadas 835 pessoas, no caso cujo relator é o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Maioria de denunciados seriam incitadores

A maioria dos denunciados até agora (645) seriam incitadores dos atos, por terem participado de manifestações ou foram presas no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília, mas sem envolvimento direto como o vandalismo praticado contra os prédios da Praça dos Três Poderes.

Outras 189 pessoas respondem por invasão e depredação, além de um agente público acusado de omissão.

De acordo com levantamento divulgado pela Secretaria de Administração Penitenciária, atualmente há 611 homens e 305 mulheres presos em Brasília por envolvimento com os atos golpistas. Outras 460 pessoas foram soltas, mas continuam sendo monitoradas através do uso de tornozeleiras eletrônicas.

Operação da PF

Também nesta terça, a Polícia Federal (PF) prendeu pelo menos cinco pessoas na sexta fase da Operação Lesa Pátria, para identificar participantes e financiadores dos atos golpistas do 8 de Janeiro, bem como pessoas que se omitiram ou fomentaram os ataques às sedes dos três Poderes, em Brasília.

O objetivo era cumprir oito mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão nos estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo, todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesta segunda-feira, a Advocacia-Geral da União (AGU) pediu à Justiça Federal em Brasília a condenação de 54 pessoas, além de três empresas, uma associação e um sindicato, a ressarcirem os cofres públicos em R$ 20,7 milhões pela depredação das sedes dos Três Poderes durante os atos golpistas do 8 de janeiro.

