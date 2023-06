PF encontra material para golpe com assessor de Bolsonaro

Braço direito do ex-presidente, coronel Mauro Cid depôs nesta terça sobre documentos encontrados em seu celular que embasariam a convocação de militares e a tomada ilegal do poder.

A Polícia Federal localizou no celular do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o coronel Mauro Cid, a minuta de um decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e estudos que embasariam um eventual golpe de Estado, noticiaram nesta quarta-feira (07/06) veículos da mídia brasileira.

A GLO é um instrumento que permite ao presidente da República convocar as Forças Armadas para reestabelecer a ordem pública em situações excepcionais.

Cid compareceu a depoimento na sede da PF em Brasília nesta terça-feira, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mas manteve-se calado. Não há informações sobre se Bolsonaro tinha ou não conhecimento da documentação reunida pelo seu ex-auxiliar.

A PF teria se deparado com o material no início de maio, após deflagrar uma operação para apurar fraudes nos cartões de vacinação do ex-presidente, seus familiares e assessores. Cid foi um dos presos na ocasião, além do sargento Luis Marcos dos Reis.

Em conversas pelo celular, além de trocar documentos para embasar um eventual golpe, a dupla também teria discutido como convencer autoridades militares a aderir ou colaborar com a GLO. Subordinado de Cid, Reis foi ouvido nesta quarta no âmbito do mesmo inquérito.

Segundo o jornal O Globo, a PF trabalharia com duas hipóteses: a primeira, de que os esforços estariam inseridos no contexto da intentona golpista de 8 de janeiro, e a segunda, de que o rascunho da GLO prepararia o terreno para a minuta do golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro Anderson Torres.

