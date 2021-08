Petrúcio Ferreira conquista ouro em Tóquio e quebra recorde

O paraibano Petrúcio Ferreira dos Santos se tornou nesta sexta-feira (27/08) bicampeão paralímpico na prova dos 100 metros rasos da classe T47 (deficiência nos membros superiores). Petrúcio, de 24 anos, ainda alcançou um recorde paralímpico na categoria: 10s53.

O pódio teve ainda o carioca Washington Júnior, de 24 anos, que conquistou a medalha de bronze, com o tempo de 10s68. A prata ficou com o polonês Michal Darua (10s61). O paulista Lucas de Sousa Lima também competiu nos 100m rasos da classe T47, terminando em sexto lugar, com o tempo de 11s14.

Petrúcio já acumula quatro medalhas em Jogos Paralímpicos. Além de dois ouros, o paraibano conquistou duas pratas na Rio 2016: nos 400 metros rasos (T47) e no revezamento 4x100m (T42-47).

O paulista Christian Gabriel da Costa e o fluminense Ricardo Gomes Mendonça disputaram a prova de 100 m rasos da classe T37 (atletas com paralisia cerebral andantes). Mendonça foi o brasileiro mais bem colocado, tendo encerrado sua participação em quinto lugar, com o tempo de 11s52. Já Costa terminou na sétima posição, com 11s55.

Petrúcio ao lado de placa que mostra sua marca recorde

Ainda nesta sexta-feira, o brasiliense Wendell Belarmino se tornou o campeão na prova de 50 metros livre masculino S11 (cegueira), com o tempo de 26s03.

Já o paulista Gabriel Bandeira conquistou medalha de prata na prova de 200 metros livre da classe S14 (deficiência intelectual), com o tempo de 1min52s74. Esta é a segunda medalha de Bill nesta atual edição dos Jogos, pois ele já havia levado ouro na prova de 100 m borboleta da classe S14 (deficiência intelectual).

A primeira medalha individual no feminino nos Jogos Paralímpicos veio com a pernambucana Maria Carolina Santiago na prova dos 100 metros costas da classe S12 (baixa visão). Ela faturou o bronze com o tempo de 1min09s18.

O Brasil já acumula 16 medalhas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio: cinco de ouro, quatro de prata e sete de bronze.

