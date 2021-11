Peter Grünberg, do Centro de Pesquisas de Jülich, divide o prêmio da Real Academia Sueca de Ciências com o pesquisador francês Albert Fert, da Universidade de Paris, pela descoberta da Magnetoresistência Gigante (GMR).

Modernos discos rígidos e tocadores de MP3 não seriam possíveis sem as pesquisas do físico alemão Peter Grünberg e do pesquisador francês Albert Fert, que dividiram o Prêmio Nobel de Física de 2007.