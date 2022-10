Pesquisas mostram vantagem de Lula na véspera do 2° turno

Na véspera do segundo turno, em votos válidos, Lula registra 52% no Datafolha, 54% no Ipec e 53,4% em pesquisa Atlas. Jair Bolsonaro aparece com entre 46% e 48% nos levantamentos.