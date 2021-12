Pesquisa revela pessimismo dos alemães para 2022

O otimismo anda em baixa na virada do ano na Alemanha, com apenas 15% das pessoas confiantes de que a pandemia será superada em 2022, segundo um levantamento realizado pelo portal de pesquisas YouGov, divulgado nesta quinta-feira (30/12).

Em torno de 79% dos participantes da pesquisa representativa, realizada entre 21 e 23 de dezembro, acreditam que o coronavírus continuará tendo impacto sobre a vida em geral em 2022, ao menos de modo parcial, sendo que 34% acreditam que esse impacto deverá ser significativo.

De acordo com a pesquisa, o sentimento do público geral na Alemanha é mais sombrio do que há um ano, quando 26% dos alemães acreditavam em algum tipo de final para a pandemia.

Vacinação aumentou a esperança

No final de 2020, a Alemanha estava em pleno lockdown, mas a fase inicial da vacinação contra a covid-19 era vista como motivo de esperança. O então ministro da Saúde Jens Spahn chegou a dizer na época que “o outono e o inverno do próximo ano não serão mais dominados por esta pandemia”.

Mas, hoje em dia, a contagem de casos diários está mais alta do que há um ano e as restrições ainda persistem, tanto para os vacinados quanto para os não vacinados. A condição atual da crise sanitária na Alemanha é difícil de avaliar, em razão da defasagem de testes e de dados sobre a doença durante o Natal e Ano Novo.

Nesta quinta-feira, o Instituto Robert Kock (RKI) – a agência de controle e prevenção de doenças da Alemanha – relatou 42.770 novos casos e 383 mortes associadas à covid-19. Há uma semana, eram 44,927 infecções e 425 óbitos.

O total acumulado de mortes é de 111.602, com mais de 7,1 milhões de infecções desde o início da pandemia. O índice de infecções em um período de sete dias está em 207,4 por 100 mil habitantes.

A média em um período de sete dias de pacientes que necessitaram de internação teve uma leve queda nesta quinta-feira, ficando em 3,15 por 100 mil habitantes, segundo dados do RKI.

Cada vez mais casos de ômicrom

As infecções pela da variante ômicron vêm aumentando na Alemanha. O RKI contabilizou até o momento 16.748 casos da nova cepa no país. Somente nesta quinta-feira, foram registradas 3.619 novas contaminações pela ômicron, o que representa um aumento de 28% em relação ao dia anterior.

As autoridades de saúde do país já contam com uma nova onda de infecções desencadeada pela ômicron. Por esse motivo, a Associação para Educação e Ensino da Alemanha (VBE) já prepara, a pedido do governo federal e dos estados, um plano de contingência para as escolas.

O governo federal reafirmou no início desta semana a intenção de manter abertas as escolas e jardins de infância, por acreditar que o ensino remoto poder gerar prejuízos à saúde mental das crianças.

rc (DPA)