Peruanos exigem renúncia do presidente em protestos

Milhares foram às ruas do Peru, neste sábado (05/11), para exigir a renuncia do presidente Pedro Castillo, atualmente investigado por corrupção. Os manifestantes percorreram o centro histórico de Lima, chegando a 100 metros do parlamento, onde foram bloqueados pela polícia antimotim, que usou gás lacrimogéneo para dispersar o protesto.

A imprensa local noticiou que manifestantes atacaram um policial montado, fazendo seu cavalo tombar. Outras manifestações, organizadas por partidos políticos e organizações civis, realizaram-se nas cidades de em Cusco e Arequipa (sul), Trujillo (noroeste), Piura e Chiclayo (norte).

Ao mesmo tempo, decorreu na capital peruana uma manifestação de apoio ao mandatário. O esquerdista Castillo já resistir a duas tentativas de destituição, solicitadas pelo parlamento oposicionista de direita; e o procurador-geral apresentou uma queixa constitucional contra ele ao Congresso.

O ex-professor de escola rural, de 53 anos, teve vitória inesperada na eleição de 2021 contra a filha mais velha de seu antecessor, a candidata de direita Keiko Fujimori. Ele enfrenta seis inquéritos de corrupção, também contra familiares e aliados políticos próximos seus.

Castillo nega qualquer ato ilícito, dizendo-se vítima de uma campanha para destituí-lo. "Estarei aqui até ao último dia do meu mandato, porque o meu povo assim o decidiu", assegurou no sábado, durante cerimônia no palácio presidencial.

