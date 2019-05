Peru restringirá acesso a Machu Picchu

Descubra a Europa de bicicleta

Rota do Reno

A partir da nascente do Reno nos Alpes, a EuroVelo 15 segue por 1.230 quilômetros pela via fluvial mais importante da Europa, até ele desaguar na cidade holandesa de Roterdã. A EV 15 atravessa regiões vinícolas, áreas de imponentes burgos e românticos castelos, a famosa Loreley, calmos campos e prados, e também o vale da região industrial do Ruhr, terminando no Mar do Norte.