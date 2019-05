Pentágono destina US$ 1,5 bilhão para muro na fronteira com México

O Pentágono anunciou nesta sexta-feira (10/05) que destinará 1,5 bilhão de dólares para a construção do muro na fronteira com o México. Esses recursos foram planejados incialmente para outros projetos, como o de apoio às forças de segurança no Afeganistão.

De acordo com o secretário de Defesa interino dos Estados Unidos, Patrick Shanahan, os recursos serão utilizados para a construção de cerca de 130 quilômetros do muro. Ele admitiu ainda que 604 milhões de dólares da verba total eram de fundos que o Pentágono tinha previsto utilizar na ajuda às Forças Armadas do Afeganistão.

O governo americano ressaltou que a transferência não afetará a prontidão militar e nem impactará os benefícios dos membros do serviço militar.

Essa é a segunda vez que recursos do Pentágono são transferidos para a construção do muro. Em março, o Departamento de Defesa americano realocou 1 bilhão de dólares que originalmente eram destinados ao orçamento pessoal do Exército. Essa verba cobrirá obras ao longo de 92 quilômetros.

Shanahan destacou que não planeja mais realocar recursos do Pentágono para o muro. Na notificação enviada ao Congresso, o Pentágono disse que a manobra é de interesse nacional.

Após um embate com o Congresso para conseguir recursos para a construção do muro e com a recusa de parlamentares a apoiarem a proposta, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou estado de emergência nacional para alocar dinheiro do Departamento de Defesa para a obra. O total combinado foi de 2,5 bilhões de dólares.

A construção do muro foi uma das principais promessas de campanha de Trump.

CN/lusa/efe/ap/afp

