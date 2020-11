Pentágono anuncia retirada substancial de tropas do Afeganistão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reduzirá drasticamente o número de forças dos EUA no Afeganistão de 4.500 para 2.500 antes de deixar o cargo, anunciou o Pentágono nesta terça-feira (17/11), sem confirmar a retirada completa de militares americanos do país que o republicano vinha ameaçando realizar até o Natal.

A redução substancial das tropas ordenada por Trump ocorrerá até 15 de janeiro, poucos dias antes da posse presidencial.

A decisão de Trump de uma retirada parcial gerou alertas de críticos que afirmam que isso prejudicará a segurança na região e afetará as frágeis negociações de paz com o Talibã.

O secretário de Defesa dos EUA, Christopher Miller, que Trump nomeou na semana passada depois de demitir Mark Esper, confirmou a retirada e também delineou uma retirada modesta de forças no Iraque, reduzindo o número de soldados dos EUA no país de 3.000 para 2.500.

Trump demitiu Esper do cargo de chefe do Pentágono em 9 de novembro, uma decisão esperada depois que Esper se opôs ao plano do presidente de enviar tropas para suprimir os protestos contra a violência policial no país no último verão.

Logo depois do anúncio, o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, um importante aliado de Trump, alertou contra quaisquer mudanças importantes na defesa ou política externa dos EUA nos próximos meses - incluindo grandes retiradas de tropas no Afeganistão e no Iraque. "Uma rápida retirada das forças dos EUA do Afeganistão agora prejudicaria nossos aliados e seria vista com prazer pelas pessoas que desejam nosso mal", disse.

Autoridades americanas e afegãs estão vêm também alertando sobre níveis preocupantes de violência por parte dos insurgentes do Talibça e das persistentes ligações do grupo com a rede Al-Qaeda.

Foram esses laços que desencadearam a intervenção militar dos EUA em 2001, após os ataques da Al-Qaeda em 11 de Setembro nos Estados Unidos. Milhares de soldados americanos e aliados morreram em combates no Afeganistão desde então.

Alguns oficiais militares dos EUA vinham pedindo a Trump para que ele mantivesse os níveis atuais de tropas dos EUA em cerca de 4.500 pelo menos por enquanto.

A retirada, porém, ficou aquém da promessa de Trump, feita em 7 de outubro, quando disse no Twitter: "Devemos ter o pequeno número restante de nossos bravos homens e mulheres servindo no Afeganistão em casa até o Natal!."

JPS/efe/rt