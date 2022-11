Pela primeira vez, lésbica é eleita governadora nos EUA

Democrata Maura Healey entra para a história como a primeira mulher abertamente lésbica a se eleger governadora no país. Eleição também encerra jejum de mais de 60 anos conhecido como a "maldição do procurador-geral".

As eleições de meio mandato nos EUA, ou midterms, entraram para a história com a vitória de uma mulher abertamente lésbica para o cargo de governadora. A democrata Maura Healey, de 51 anos, procuradora-geral de Massachusetts desde 2014, se elegeu com ampla vantagem em relação ao candidato republicano.

Segundo contagem da agência Associated Press (AP), Healey obteve 63,2% dos votos, contra 35,2% do republicano Geoff Diehl.

Em sua primeira declaração após a vitória, Healey abordou a natureza histórica de sua eleição.

"Quero dizer uma coisa para cada garotinha e cada jovem LGBTQ por aí: espero que esta vitória mostre que vocês podem ser o que quiserem. E que nada nem ninguém pode atrapalhar o caminho de vocês", declarou.

"Estou diante de vocês orgulhosa por ser a primeira mulher e a primeira pessoa gay eleita governadora de Massachusetts'', comemorou Healey.

Healey já havia feito história oito anos atrás quando foi a primeira pessoa abertamente gay escolhida como procuradora-geral.

Com a vitória em 2022, ela quebra o que ficou conhecido como a "maldição do procurador-geral". Desde 1958, seis procuradores-gerais de Massachusetts tentaram em vão assumir o posto de governador.

A vitória de Healey também devolve o cargo aos democratas após oito anos de liderança republicana com o governador Charlie Baker, que optou por não tentar um terceiro mandato.

Durante a campanha, Healey prometeu expandir programas de capacitação profissional, tornar creches mais acessíveis e modernizar escolas. Healey também afirmou que protegeria o "acesso ao aborto legal e seguro no Massachusetts''.

Esta foi a primeira vez que houve candidatos LGBTQ concorrendo em todos os 50 estados e na capital Washington nas eleições de meio de mandato.

