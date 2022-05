Partido Trabalhista derrota governo conservador na Austrália

A coalizão conservadora do primeiro-ministro Scott Morrison perdeu as eleições legislativas deste sábado (21/05) na Austrália, segundo projeções da mídia, com cerca de metade dos votos apurados.

O oposicionista Partido Trabalhista, de Anthony Albanese, de 59 anos, se prepara para formar o governo, de acordo com o canal de televisão estatal ABC, embora ainda não esteja claro se ele precisará procurar aliados para garantir uma maioria parlamentar.

"Falei com o líder da oposição e o novo primeiro-ministro, Anthony Albanese, e o parabenizei por sua vitória eleitoral", disse o premiê Morrison, ao admitir uma derrota que deve colocar fim a um governo de nove anos, formado por uma aliança entre liberais e nacionalistas

Com quase metade dos votos apurados, o Partido Trabalhista, de centro-esquerda, tinha a garantia de formar a maior bancada do Parlamento, mas ainda não havia conseguido uma maioria absoluta.

Independentes

O equilíbrio de poder ainda pode ficar com uma série de candidatos independentes focados principalmente no clima que derrotaram os liberais de Morrison em uma série de assentos urbanos que eram tradicionalmente conquistados pelos conservadores.

Partidos menores e independentes estão tendo resultados excepcionais, aumentando as chances de um Parlamento pulverizado e de um governo de minoria. Um número recorde de cédulas enviadas por correio, devido à pandemia de covid-19, também deve ser contabilizado até domingo.

O sucesso de candidatos e candidatas que defendem temáticas ligadas a meio ambiente, combate à corrupção e igualdade de gênero ocorre depois de três anos marcados pela pandemia e incêndios florestais agravados pelo clima, secas e inundações que destruíram a vida de milhões de australianos.

Os trabalhistas também prometeram impulsionar as políticas ambientais, uma das principais deficiências do governo conservador.

Mais de 17 milhões de australianos foram convocados a escolher os 151 assentos na Câmara dos Deputados para um mandato de três anos e 40 dos 76 senadores para um mandato de seis anos.

De acordo com os números preliminares, o Partido Trabalhista pode contar com pelo menos 71 assentos na Câmara, onde são necessários 76 cadeiras para se chegar a uma maioria. A coalizão conservadora de Morrison ganhou apenas 49 assentos, de acordo com os dados

O partido ou coligação que obtiver a maioria na Câmara dos Deputados recebe automaticamente a tarefa de formar um governo. O voto é obrigatório na Austrália e que não votar pode risco de pagar multa de 20 dólares australianos (R$ 70).

Crise climática

"As pessoas estão dizendo que a crise climática é algo sobre o qual querem ver ação", disse um eufórico líder dos verdes australianos Adam Bandt. "Acabamos de ter três anos de seca, depois incêndios e agora inundações e mais inundações. E as pessoas estão vendo o que está acontecendo."

Albanese prometeu acabar com as "guerras climáticas" da Austrália, adotar metas de emissões mais ambiciosas e introduzir um órgão federal de vigilância da corrupção. Mas ele recusou pedidos para eliminar gradualmente o uso de carvão ou para bloquear a abertura de novas minas de carvão. Ele prometeu também realizar um referendo sobre dar aos povos indígenas uma voz institucional na formulação de políticas nacionais.

md (AFP, AP, Reuters)