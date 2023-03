Partido rural holandês tem ampla vitória em pleito ao Senado

Legenda populista criada há apenas quatro anos aproveitou onda de protestos de agricultores contra medidas do governo para reduzir emissões do setor, e deverá ter a maior bancada do Senado.

Um partido populista fundado há apenas quatro anos está posicionado para se tornar a maior legenda no Senado da Holanda após as eleições regionais desta quarta-feira (15/03), no embalo de uma onda de protestos de fazendeiros insatisfeitos com medidas do governo.

O Boer-Burger Beweging (BBB), ou Movimento dos Agricultores Cidadãos, deve ganhar 16 ou 17 vagas no Senado, que tem no total 75 assentos.

O partido ganhou popularidade com o crescimento dos protestos dos agricultores holandeses nos últimos anos, e recebeu também algum apoio global, inclusive do ex-presidente americano Donald Trump e de outras figuras de direita ou populistas.

Os fazendeiros têm se manifestado especialmente contra os planos do governo do primeiro-ministro Mark Rutte de reduzir as emissões de óxido nitroso, por meio da diminuição do número de animais em fazendas e do eventual fechamento de algumas fazendas.

Como os outros partidos se saíram?

Os quatro partidos da coalizão governista de centro-direita sofreram perdas significativas. Combinados, eles deverão ter menos de um terço das cadeiras do Senado.

"Esta não é a vitória que esperávamos", disse Rutte, que comanda o governo holandês desde 2010.

O partido Democrata Cristão, que integra a coalizão governista, saiu como um dos maiores derrotados e perdeu quase metade de seus assentos no Senado. A legenda tradicionalmente representava muitos agricultores e eleitores rurais conservadores.

O Partido Trabalhista (PvdA) e os Verdes (GroenLinks) provavelmente terão 15 assentos combinados, de acordo com os resultados preliminares.

Esse cenário força a coalizão de Rutte a escolher entre trabalhar com um bloco à esquerda com ambições de proteção ambiental, ou com o BBB, que tem como objetivo suavizar as políticas de redução da poluição por nitrato.

"Há uma escolha no Senado – esquerda ou direita", disse o líder dos Verdes, Jesse Klaver. Apesar de seu território pequeno, a Holanda é um dos produtores e exportadores agrícolas mais prolíficos da Europa.

Lição 'histórica' para a coalizão de Rutte?

Os jornais holandeses desta quinta-feira trouxeram manchetes sobre uma "lição histórica" e um "acerto de contas com o governo Rutte".

O BBB tem explorado sentimentos populistas e o ressentimento em relação à política tradicional, apelando aos eleitores que se sentiram ignorados pelo governo de Rutte.

"Normalmente, se as pessoas não confiam mais no governo, elas ficam em casa", disse a líder do BBB, Caroline van der Plas, em um discurso de vitória. "Hoje elas mostraram que não querem ficar em casa, elas querem que suas vozes sejam ouvidas."

Mas o comparecimento às urnas parece ter crescido pouco. Quase 58% dos eleitores elegíveis votaram na quarta-feira, em comparação com 56% em 2019, segundo a emissora holandesa NOS.

As eleições de meio de mandato são normalmente vistas como uma oportunidade para os eleitores expressarem sua insatisfação contra a coalizão governista na Holanda, e partidos menores já desfrutaram de sucessos de curta duração no passado.

Há quatro anos, o populista Fórum para a Democracia (FVD) ganhou a maior parte dos votos, mas sofreu grandes perdas na eleição desta quarta-feira e deve ter apenas duas cadeiras no Senado.

Toda a atenção ao óxido nitroso

O governo holandês está procurando reduzir as emissões de poluentes do país, principalmente óxido nitroso e amônia, em 50% até 2030.

Os agricultores dizem que os planos do governo, incluindo a redução do número de animais em um terço e possivelmente a "expropriação" de fazendas, estão mirando o setor agropecuário de forma injusta, quando comparado a setores como a indústria e o transporte.

"Esperemos que possamos encontrar soluções que beneficiem nosso ambiente natural e que deem perspectiva aos agricultores, especialmente aos jovens agricultores, que estão procurando um futuro sustentável", disse Frans Timmermans, comissário da União Europeia para o clima, ao felicitar o BBB por um "resultado incrível".

Van der Plas disse que a votação de quarta-feira envolveu mais do que o tema da poluição provocada pelo setor agropecuário. "O nitrato é um símbolo de insatisfação no país", disse ela à NOS na quinta-feira, acrescentando que muitos eleitores do BBB "sentem-se que não são ouvidos nem vistos" pelos políticos em Haia.

bl (AFP, AP, dpa, Reuters)