Partido italiano suspende candidato por elogio a Hitler

O partido Irmãos da Itália, favorito para vencer as eleições nacionais do próximo fim de semana, suspendeu um de seus candidatos nesta terça-feira (20/09) após a revelação de uma postagem sua nas mídias sociais exaltando o ditador nazista Adolf Hitler.

O Irmãos da Itália tem suas raízes vinculadas a um grupo neofascista criado após a Segunda Guerra Mundial, mas sua líder, Giorgia Meloni, cotada para ser eleita a próxima primeira-ministra da Itália, procura se distanciar da extrema direita e classifica seu partido como conservador.

Críticos, no entanto, dizem que a legenda ainda abriga simpatizantes fascistas em suas fileiras, e o jornal La Repubblica publicou nesta semana um comentário postado há oito anos no Facebook pelo candidato do partido Calogero Pisano.

No texto, de 2014, ele exalta Hitler como um "grande estadista". A postagem de Pisano mostra uma foto de Meloni adornada com o slogan "Itália acima de tudo". Sob o retrato, escreveu: "Isso me lembra um grande estadista de 70 anos atrás", acrescentando que não se referia ao ditador fascista italiano Benito Mussolini, mas a um "alemão".

Pisano, que estava concorrendo às eleições na Sicília, também elogiou, em uma postagem de 2016, alguém por definir Meloni como uma "fascista moderna", escrevendo que seu partido "nunca ocultou seus verdadeiros ideais".

Postagem gerou ira entre judeus

A revelação das postagens atraiu a ira de judeus da Itália. "A ideia de que aqueles que elogiam Hitler podem sentar-se no próximo Parlamento é inaceitável", escreveu no Twitter Ruth Dureghello, chefe da comunidade judaica em Roma.

Em reação ao escândalo, o Irmãos da Itália disse que está suspendendo Pisano com efeito imediato. "De agora em diante, Pisano não representa mais (o partido) em nenhum nível e está proibido de usar seu logo", informou a legenda em comunicado.

O próprio Pisano pediu desculpas. "Anos atrás, escrevi coisas que estavam profundamente erradas", escreveu no Facebook, acrescentando que removeu as postagens há algum tempo.

O Irmãos da Itália é considerado favorito para emergir como o partido de maior bancada parlamentar na votação de 25 de setembro, liderando uma aliança de partidos de direita para uma ampla vitória nas urnas.

md/lf (Reuters, AFP)