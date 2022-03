Partido de Olaf Scholz vence eleição no estado do Sarre

Social-democratas romperam hegemonia de 22 anos da CDU à frente do Parlamento estadual. Pleitos estaduais são considerados barômetros importantes do sentimento público e determinam a distribuição do Bundesrat.

O Partido Social-Democrata (SPD), sigla de centro-esquerda a qual pertence o chanceler federal alemão, Olaf Scholz, venceu a eleição estadual deste domingo (27/03) no estado do Sarre, no oeste da Alemanha.

De acordo com os primeiros resultados parciais, o SPD obteve 43,5% dos votos, batendo a conservadora União Democrata Cristã (CDU), partido da ex-chanceler federal Angela Merkel, que teve 28,5%. A CDU detinha o poder no estado continuamente desde 1999.

Anke Rehlinger, do SPD, deve ocupar agora o cargo de governadora, substituindo Tobias Hans, da CDU. Ao conquistar 29 das 51 cadeiras no Parlamento estadual, os social-democratas não precisarão de uma coalizão para governar.

A eleição estadual no Sarre é a primeira de várias que ocorrerão em 2022, e os social-democratas esperam continuar aumentando o impulso da eleição nacional de 2021, considerada um golpe histórico para a CDU no nível federal.

Scholz assumiu o cargo em dezembro, liderando uma coalizão com o Partido Verde e o Partido Liberal Democrata (FDP).

O que estava em jogo no Sarre

Pesquisas de opinião antes da votação deste domingo mostravam que o SPD deveria ter um bom desempenho. No entanto, o partido acabou ganhando uma parcela ainda maior dos votos do que o previsto. Desde 2012, CDU e SPD governavam o Sarre em uma chamada "grande coalizão" liderada pelos conservadores.

A derrota histórica da CDU no Sarre também marca a primeira eleição do partido desde que Friedrich Merz assumiu como presidente da legenda, após Armin Laschet deixar o cargo depois da derrota nas eleições gerais do ano passado.

Scholz participou de alguns atos de campanha da nova governadora Foto: Oliver Dietze/dpa/pictrue alliance

O Partido Verde ficou de fora do Parlamento estadual do Sarre por apenas 23 votos. De acordo com as regras eleitorais alemãs, só assumem as cadeiras os partidos que obtiverem 5% dos votos - mas os verdes conquistaram 4,99502%.

No entanto, funcionários eleitorais apontam que ainda pode haver "desvios" antes do resultado final oficial - e, portanto, com muita sorte, o Partido Verde ainda poderia entrar no Parlamento estadual, ao qual não pertenceu nos últimos cinco anos.

Localizado em uma região montanhosa de florestas na fronteira com a França e Luxemburgo, o Sarre é um dos menores e menos populosos estados da Alemanha. Sua legislatura estadual com 51 cadeiras é a menor do país.

Por que as eleições estaduais são importantes?

As eleições estaduais na Alemanha não ocorrem todas no mesmo dia como no Brasil e são barômetros importantes do sentimento público. Além disso, determinam a distribuição de votos na câmara alta do parlamento alemão, o Bundesrat.

Enquanto SPD, verdes e liberais tem uma maioria sólida no Bundestag (a câmara baixa), os conservadores detêm a maioria no Bundesrat.

O Sarre é a primeira de três eleições regionais em 2022 em estados administrados por governadores da CDU. No entanto, com apenas 1 milhão de habitantes, não tem muito peso político no Bundesrat.

Um teste mais crítico para o SPD será a eleição em 15 de maio no estado mais populoso da Alemanha, a Renânia do Norte-Vestfália. Outros indicadores importantes estarão no estado de Schleswig-Holstein, no norte, liderado pela CDU, quando for às urnas em 8 de maio, e no estado da Baixa Saxônia, no noroeste, em outubro, atualmente governado pelo SPD.

le (ARD, dpa, Reuters, AP, AFP)